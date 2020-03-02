新冠肺炎導致中國大停工　美NASA衛星圖證空氣污染極速改善

最新衛星圖像顯示，中國地區污染水平出現明顯下降，美國太空總署（NASA）指出，相信這變化與2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發，導致經濟活動急跌，有一定程度的關係。

NASA的衛星圖像顯示中國地區2020年二氧化氮的含量顯著下降（點圖放大瀏覽）：

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二氧化氮主要是汽車，發電廠和工業設施排放的有毒氣體。一開始先是武漢地區的二氧化氮排放出現急遽減少，接着漸漸全中國的二氧化氮都出現下降的情況。

在NASA的衛星圖像中，顏色愈紅代表二氧化氮含量愈高，藍色則代表含量低。NASA比對去年同期二氧化氮排放含量，衛星圖像清楚可見。傳統上這段時間的空氣污染水平會稍降，但以今次的降幅最為顯著，時間亦較往年持久，相信是因為中國因應疫情，廣泛地區實施嚴厲的防疫隔離措施有關。

NASA戈達德太空中心空氣品質研究員劉飛（Fei Liu）表示，這次是他首次目睹大面積地區的二氧化氮含量，在短時間內急遽減少。

她表示，2008年全球經濟放緩時曾監測到多個國家的二氧化氮水平都有下降，但那是逐漸減少，而不是短期內急跌。另外，2008年的北京奧運，中國個別城市的空氣污染水平亦曾下跌，奧運結束後又回升。

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