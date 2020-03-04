【新冠肺炎】意大利淪歐洲武漢？　米蘭華人親歷疫情爆發可怕經過

短短一周淪為「歐洲武漢」，向14個國家輸出新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例。居民仍然不戴口罩，真實的意大利防疫和我們想的不太一樣。

因為疫情的發展，整個歐洲都提心吊膽。其中意大利最為嚴重，現已確診1694例，總確診人數已超過中國湖北以外所有單個省和直轄市，並向14個國家輸出病例。意大利也因此被推上了風口浪尖，被稱作——「歐洲武漢」。2月23號政府緊急宣布對倫巴第大區和威尼託大區的11個市鎮「封城隔離」，涉及五萬餘名民眾。

疫情最嚴重的兩個大區GDP 總和佔整個意大利的三分之一，人口為1500萬，佔全國人口的四分之一。尼婭是居住在意大利米蘭的中國人，她距離最嚴重的疫區Codogno僅有43英里……

從拉響警報到成為「歐洲武漢」 意大利華人的第一身經歷（點圖放大閱讀）↓↓↓

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無法停下來的餐館、酒吧、景點

我是屬於自由工作者，自從1月31號開始，就一直在家裡工作，所以意大利的疫情暫時對我影響不是很大。當地電台也開始鼓勵企業盡量在這段時間採用smart working遠程工作，所以很多大公司從24日開始就在家遠程工作了。

但對於另一部分需要外出工作的人，特別是服務行業，直接影響還是很大。新聞裡有記者早上8:00去中央火車站，作為人流熙攘的交通樞紐，不管是站台、地鐵和火車車廂現在全都空空的，連火車站平時吃早飯的bar都關著門。以前運河邊上一到晚上夜生活都特別豐富，有人散步，有人喝酒，但在政府宣布晚上6點以後關門（雖然只執行了2天就取消了），但是很少有人再去了。現在酒吧限制了外面座位的數量，而且客人只能坐在自己位置上等候點餐服務，不能聚集在吧台。

意大利空曠的街道

在服務業裡面，最先受到挫傷的是意大利華人，從1月底起華人街就沒有什么生意。現在因為北部開始的疫情，更是雪上加霜，整條街幾乎全部關門。由於華人大多從事經商或是務工，所接觸的社會群體較為多樣複雜，面臨的壓力也很大。

我在華人街網站上面看到有一些人發帖，說自己本來跟公司談定了要去工作的，現在企業因為疫情，也突然爽約了。

疫情下的意大利 景點、名店、交通工具變得冷清（點圖放大瀏覽）：

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蕭條的唐人街餐館

2月底正好是意大利各地的狂歡節，疫情一出，威尼斯狂歡節戛然而止，其他各地的狂歡節也被取消。

如今米蘭多摩大教堂關了幾天，著名的斯卡拉歌劇院曾在1943年二戰時關閉，現在第二次取消演出。全球四大時裝週之一的米蘭時裝周也受到了疫情影響。像阿瑪尼就決定在沒有現場觀眾的情況下舉辦閉門網上直播時裝秀，米蘭原定的幾場國際性展會宣布取消或改期。

意大利旅行商業聯合會主席伊凡娜·傑利尼奇（Ivana Jelinic）表示，目前意大利旅遊市場超過70%的預訂已經被取消。光是三月旅遊預定金已經蒸發約2億歐元，復活節和暑假的預訂量也在大幅下降。

根據《紐約時報》的報道，雖然米蘭現在還沒有被封鎖，但人們的工作和生活已經全變了。除北部三個大區外3月2日起部分學校將重新開門，佛羅倫斯博物館重新開放，並且三日內門票免費。（北部三個大區政令繼續延長一周）雖然意大利正在加緊恢復中，但我很擔心實行這些措施以後，疫情會擴散得更厲害。

我很難去評價這些政策好不好，如果所有公共場所真的都關了，商業活動都停止，對任何國家的經濟都是非常大的打擊。

疫情失控，為何意大利人仍不願戴口罩？點圖看看尼婭的觀察↓↓↓

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遠沒有到「排華」的級別

現在也有很多國內的朋友在問我，意大利華人有沒有受到歧視。我覺得這始終是少數，至少我現在並沒有遇到過。像很多意大利歧視華人事件也有造謠，比如意大利人因洩憤和歧視打砸華人商店視頻，已證實是假新聞，當時是因為理髮店股東糾紛造成的。

總得來說，目前意大利的氛圍對於華人還是友好的。2月28日，意大利紅十字總會還開通了中文專線，將24小時為在意華僑提供免費服務，包括專科醫生及心理醫生在線接診。

在意大利疫情尚未大規模爆發前，各地政府官方和民間團體為了表達團結還開展了一系列聲援華人的活動。如佛羅倫斯市長在Twitter上發起擁抱中國人活動；倫巴第大區主席走訪米蘭華人街，品嚐美食為中餐加油；米蘭「市長與您共進早餐- 社區見面會」在米蘭中國文化中心舉辦等等。

國內疫情爆發後，意大利很多華人也在積極的打破隔閡。意大利佛羅倫斯街頭，就有華人男孩戴上口罩、蒙上眼睛，站在白板旁邊，上面寫著 「我不是病毒，我是人，不要對我有歧視。」當地很多人都選擇了走上前去，擁抱了他……

與佛羅倫斯相距不遠的米蘭，一位華人Sijia Christina也選擇了接力。短短的兩三個小時裡，先後有四十多個人擁抱了她，他們還安慰、鼓勵Sijia Christina， 「加油，中國」。面對國內現在各種各樣繁雜的信息，如果可以的話，我建議大家盡可能的從各種渠道來了解一下信息。像我包括英文、意大利文和中文的新聞基本上都會看，然後再判斷、分析真假。

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目前，我了解到的是中國拐點慢慢要出現了，很多省份確診病例都正在下降。恰恰在這個節點上，伊朗、意大利進行了爆發。國際衛生組織宣稱伊朗、意大利和韓國的疫情正處於一個「決定性的時刻」，這三個國家的疫情表明了這種病毒的能力。所以說中國或者全世界能不能控制得住疫情，還要看其他高發國家的病例能不能控制住。

越是在這樣緊張的時刻，不管是哪個國家的人都應該更理性，更應該團結一致。只有這樣，世界才能真正好起來。

（編按：感謝尼婭對本文的貢獻，文章中主人公為化名。）

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