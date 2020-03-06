新冠肺炎下的日常：政客碰腳代替握手　髮型師高難度長距離剪髮

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情籠罩下，人們避免被傳染而開始改變許多日常習慣，像是石油輸出國組織（OPEC）代表開會時，就用「碰腳」取代握手；中國則有髮廊將吃飯工具裝到竿子上，推出別出心裁的「長距剪髮」。

《路透》報道，OPEC頒布嚴格指示，要求與會代表降到最低，同時禁止記者採訪，並且貼出海報，要求避免近距接觸、禁止握手和擁抱，還必須勤於洗手。各國部長和代表想出變通辦法，OPEC秘書長巴金多（Mohammed Barkindo）和俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）4日就被拍到以雙腳互碰來代替握手。

政客碰腳代握手 還有髮型屋改用「長距剪髮」（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

儘管三令五申，但OPEC上傳Twitter的其他影片還是可看到，巴金多和另外2人曾短暫握手，一張官方照片則顯示他和尼日利亞的部長曾雙手交握（clasping hands ）。

《Newsflare》則報道，中國四川省瀘州市一間髮廊重新營業後，理髮師為確保常客可安心理髮，想出「長距剪髮」奇招：他們將各種理髮工具裝到長度超過一公尺的竿子上，隨後戴上口罩、站在遠處，有模有樣地剪髮、塗髮膠、吹頭髮和提供各種服務。

髮廊老闆表示，這種創意理髮有可為客人帶來快樂，也有人得知有「長距剪髮」後，特地上門一探究竟。

【相關圖輯】口罩酒精漂白水消毒燈 網友熱搜10大防疫神物排行榜（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

【相關圖輯】即睇員工復工防疫指南，以策萬全（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣惹議 店家稱實屬無奈

搶到2包口罩以為買到瑕疵品 內行人揭露真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】