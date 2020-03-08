【新冠肺炎・意大利】米蘭和威尼斯等北部多區封城　重創旅遊業

根據意大利政府草擬的緊急命令，將自周日（8日）起封鎖整個倫巴第大區和其他14個疫情嚴重的省分，直到4月3日。遭封鎖的地區是意大利人口最多和最富有的地區，將近四分之一人口，大約1600萬人未經核准不許進出，米蘭、威尼斯等大城都在封鎖之列。

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，單是7日就新增1200多宗確診病例，總共達5883例，且有233人死亡，許多地方行政首長也感染，聯合政府的民主黨黨魁津加雷蒂（Nicola Zingaretti）7日表示他已確診。

聯合政府的民主黨黨魁津加雷蒂（Nicola Zingaretti）7日表示他已確診。（路透社）

意大利因此仿效中國武漢的封城做法，祭出新隔離措施，擴大之前封鎖的「紅區」，預定周日（8日）生效。封鎖區內的活動受到嚴格限制，公眾活動、工作會議，宗教活動，包括婚禮和喪禮全部暫停，學校、博物館、滑雪場、游泳池、健身房和劇院都關閉。

餐廰、酒吧必須能讓顧客隔開至少1公尺，否則就不能營業。

疫情下的意大利 景點、名店、交通工具變得冷清（點圖放大瀏覽）：

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違反隔離措施者等同刑事犯罪，可能坐牢三個月。政府出動警察和軍人執法。

在疫情爆發前，意大利經濟已瀕臨衰退，如今疫情已癱瘓了佔全國國內生產總值（GDP）五分之一的倫巴底大區，以及意北其他地區的經濟活動。

意北地區是帶動意大利經濟的火車頭，新冠肺炎疫情也重創意國重要的觀光產業，估計損失74億歐元。

意北地區是帶動意大利經濟的火車頭，新冠肺炎疫情也重創意國重要的觀光產業，估計損失74億歐元。（路透社）

政府5日決定將緊急支出加倍到75億歐元，以補救受疫情衝擊的經濟。政府並徵召2萬名醫護人員投入抗疫。

歐盟也同意意大利的振興經濟計劃，在寫給意大利政府的信中表示，歐盟評估意大利是否遵守歐盟的財政支出規定時，不會把振興經濟計劃納入考量。

封鎖地區包括以米蘭為首府的倫巴第大區（Lombardia），以及疫情嚴重的14個省分，包括威尼斯、帕爾瑪（Parma）、摩德納（Modena）、佩薩羅（Pesaro）、帕多瓦（Padova）、里米尼（Rimini）、特雷維索（Treviso）等城市及周邊地區。

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