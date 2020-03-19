【新冠肺炎】美水族館為防疫休館　企鵝周圍走逛園區睇魚魚超興奮

美國的新冠肺炎疫情正在延燒，伊利諾州限制集會人數不可超過50人，芝加哥市多數博物館順勢休館，雪德水族館（Shedd Aquarium）的照護員15日則藉此機會，帶着館內3隻跳岩企鵝（Rockhopper Penguin）來一趟難得的館內巡禮。

園區任我行 三隻企鵝四圍走睇魚魚超興奮（點圖放大瀏覽）：

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32歲的雄性企鵝「威靈頓」（Wellington）與同伴搖搖晃晃地走著，在空無一人的展區、走廊和接待處四處張望，還跟人類訪客一樣，站在亞馬遜雨林和東南亞溪流展區的水族箱前，彷彿挑選晚餐一樣，好奇地看魟魚、海豚和紅腹食人魚。這段「探險紀錄片」上傳推特後，迅速吸引網友點讚和轉發，為閉關家中的民眾提供些許慰藉。

「芝加哥雪德水族館或許不對外開放，但照護員和獸醫仍全天候待命。」水族館發言人透過電郵表示：「館內沒有遊客，照護員發揮創意充實動物生活，以確保牠們的活力。」

《華盛頓郵報》報道，許多博物館和水族館休館之餘，利用網路攝影機轉播動物活動或舉辦虛擬校外教學，鼓勵家長和小孩們線上參加。

根據美國疾控中心17日公布數據，美國目前新冠肺炎確診人數為4226人，死亡人數有75人。

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