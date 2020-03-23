【新冠肺炎】意大利救小不救老？米蘭華人爆死者平均80歲真正原因

全球受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，目前歐洲確診病例不斷增加，其中意大利的疫情最為嚴峻，確診人數高達5.9萬多人，死亡人數為全球最高有5476例，而意大利的感染者有36.3％年齡超過70歲，死亡病例的年齡也偏高。

一名旅居意國30多年的台灣人透露死亡病例年齡偏高的因素……

死者多老人竟關二戰事？點圖放大看看該米蘭華人的分析原文：

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旅居意大利30多年，現在住在米蘭的孫巍22日在Facebook發文分享，他點出意大利死亡病例平均80歲左右的5大原因，第一是老年人口特別多，有許多人是慢性疾病者，「尤其是高血壓、糖尿病，癌症患者至少二種以上」，第二他指出意大利是世界上親情關係最濃厚的國家，不少人是三代同堂，不然就是住在附近，平常若不在一起吃飯，也會在週末聚在一起，而病毒就有可能被小孩帶回來。

第三意大利老人身體健康，習慣外出活動，到酒吧喝咖啡聊天或跟老友見面聊天，群聚關係密切就容易染上病源。第四由於意大利人互動緊密，親密接觸相當自然，孫巍說「當然親親抱抱，這種感情自然的散發，是沒有辦法改變的。尤其經過兩次世界大戰，人跟人之間的感情更加緊密」。第五則是因為義大利做了世界最大量的篩選，確診病例數字大量增加，慢性病老人死亡數也會提升。

事實上，意大利當地媒體也指出在疫情爆發初期，意大利政府檢測了所有疑似感染者，但一週後無法負荷龐大人數，只得針對有嚴重症狀者檢測，而嚴重症狀者本身就是容易死亡的族群，加上社會高齡化的現象，老人感染和死亡的機率因此居高不下。

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