新冠肺炎｜英超市設前線醫護專用購物時段　員工夾道鼓掌獻花致敬

新冠肺炎疫情全球發燒，不少國家都出現民生物資搶購潮，繼澳洲超市為行動不便長者和身心障礙者，開放限定購物時段，英國超市Tesco也跟隨，並額外為在防疫第一線努力的醫療人員，開放專屬購物時段，確保醫療人員能買到所需商品。

前線醫護專用購物時間 超市員工夾道歡呼鼓掌兼獻花（點圖放大瀏覽）：

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隨着英國疫情持續惡化，當地許多超市也跟着出現民生物資搶購潮，甚至傳出物資短缺的消息，讓不少業者對特定商品祭出購買限制，確保所有民眾都能買到商品。

英國連鎖超市Tesco為了要確保防疫第一線的醫療人員，能夠買到所需民生物品，繼宣布對長者和身心障礙者開放專屬購物時段，也針對醫療人員和社工開放專屬購物時段，讓他們每周日開門前1個小時，前來採買。

曝光影片可見，有些地區的Tesco員工，還列隊在門口鼓掌向醫療人員致敬，並發送花朵，感謝他們的努力與犧牲。

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