【新冠肺炎】西班牙「紅公主」　全球首位染疫逝世王室成員

全球第一位不幸死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的王室成員來自西班牙。她是西班牙國王費利佩六世（King Felipe）表姊、被稱為「紅公主」（la princesa roja）的波旁—帕爾馬家族瑪麗亞・特蕾莎公主（María Teresa de Borbón y Parma）。她在法國巴黎逝世，享年86歲。

西班牙歷史學家（Josep Carles Clemente）2002年撰寫她的傳記，當中提及她捍衛有需要人士以及民主。文章以「紅公主」作標題，之後外界便如此稱呼她。

她的胞弟、波旁—帕爾馬的西克斯圖斯・亨利王子（Prince Sixtus Henry）證實她的死訊。王子在Facebook發文表示其姊3月26日下午在法國巴黎去世，他對此非常遺憾。公主的葬禮在27日於馬德里舉行。

↓↓↓王子在Facebook帳戶發布，證實姊姊瑪麗亞・特蕾莎公主（右）已去世。（西克斯圖斯・亨利王子Facebook截圖）

公主1933年7月28日在巴黎出生，父親是波旁—帕爾馬王朝領袖哈維爾王子（Prince Xavier），母親是波旁的馬德琳（Madeleine de Bourbon）。哈維爾王子宣稱自己是西班牙的合法君主。

公主成年時期大部分時間都在馬德里度過，投入研究及撰寫有關王室正統主義（Carlism）的工作。這政治運動的目的是讓她的家族重西班牙掌統治權。不過她在2014年向《解放報》（Libération）說，承認她的家族永不會再度掌權。她補充說，她的父親終其一生都在爭取登基。

瑪麗亞・特蕾莎公主終生未婚，亦無生育。