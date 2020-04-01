【新冠肺炎】美前線醫生怕感染家人　隔玻璃與1歲BB團聚感動網民

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，醫護人員也沒日沒夜的奮鬥着，站在第一線為防疫努力。日前，住在美國阿肯色州（Arkansas）的女子愛麗莎（Alyssa Burks）在Facebook分享照片，只見擔任醫生的丈夫趁着休假與家人團聚，但因害怕將病毒傳染給家人，他便隔着一面玻璃與年僅1歲的兒子澤克（Zeke）對望，貼文一出隨即引起討論，網友紛紛被這溫馨的一幕感動。

根據外媒報道，近來新冠肺炎疫情肆虐全球，擔任醫生的傑瑞德也站在第一線抗疫。日前，傑瑞德趁着休假期間與家人團聚，身穿醫生袍的他因擔心將病毒傳染給家人，便決定以「安全距離」與其團聚，傑瑞德選擇站在門外，隔着一面玻璃窗與家人見面（點圖放大瀏覽）：

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妻子愛麗莎將這感人的一幕記錄下來，照片中可見，傑瑞德隔着玻璃與1歲的兒子澤克相望，他蹲下身子與澤克大手貼小手，照片中流露出無限的父愛與憐惜，家人久別重逢的喜悅，卻又伴隨着不願分離的不捨。愛麗莎也在貼文中寫下自己的心情，「當他離開時，我無法假裝自己並未哭泣。我們想念他，但我們正在做我們必須做到的事」。

報道中指出，傑瑞德在院內負責照顧新冠肺炎的病患，為了保護妻兒的安全，已與家人分開居住約兩個星期的時間。愛麗莎表示，澤克只要看到丈夫回來，就會興奮的跑到門口，試圖站起身子獲得父親的擁抱，但因疫情的關係，傑瑞德並不能這麼做，這也讓愛麗莎感到相當不捨。

許多網友看到照片後都深受感動，紛紛留言感謝第一線的醫護人員，也希望疫情能盡快結束。然而，近日龍捲風席捲阿肯色州東北部，傑瑞德的房子也跟着遭殃，遭到龍捲風吹毀，但愛麗莎也在Facebook表示，家人一切平安，要大家不用擔心。

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