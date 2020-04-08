英格蘭選美冠軍卸下后冠　重披醫生袍　趕返英國醫院前線救人

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新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續擴散，造成許多地區面臨醫療資源嚴重短缺以及人力不足問題，奪下2019年英格蘭小姐的24歲女子慕克吉（Bhasha Mukherjee）近來便決定，要脫下后冠榮耀重披醫生袍，原本在海外進行慈善活動的她，目前已返國準備在醫院前線的工作。

多一個人多一分力　英格蘭小姐重披醫生袍上陣抗疫（點圖放大瀏覽）：

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印度裔的慕克吉原本是一名醫生，後來贏得英格蘭小姐，並於2019年12月代表英格蘭參加世界小姐（Miss World）選美大賽，人美心也美的她，參賽後便暫停醫生生涯，轉而前往非洲、土耳其、印度、巴基斯坦等多國從事慈善活動，然而隨着疫情持續惡化，讓她決心要回到醫生本業救人。

慕克吉表示，近來她從前同事得知，隨着確診人數以及死亡人數急速上升，醫院面臨嚴峻挑戰、急需大量醫療人員，「這是促使我回到醫院的主因，我聽說他們都輪值了非常長的班，正在承擔着我們以前沒有過的職責，所以我想回家，我想立即回去上班」。

專精呼吸道內科的慕克吉坦承，回到第一線工作確實也會有擔憂，但她更希望能以所長幫助社會。返國後進行自我隔離1到2周，之後便重返曾任職過的朝聖醫院（Pilgrim Hospital）。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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