【新冠肺炎】曾經歷兩次世界大戰　英國106歲婆婆用3周戰勝病魔

英國伯明翰（Birmingham）106歲老婦蒂奇納（Connie Titchen）3月中因出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病徵入院，其後確診，至周二（14日）終康復出院，相信是全英國最年長的治癒患者。

蒂奇納於1913年9月出生，曾經歷過兩次世界大戰；她於3月中被送入桑德韋爾及西伯明翰醫院（Sandwell and West Birmingham Hospitals），不久後確診，與病魔搏鬥不到3個星期，獲確認完全康復。她說：「能擊退這個病毒，我感到非常幸運，迫不及待想見我的家人。」

蒂奇納的40歲孫女瓊斯（Alex Jones）表示：「她（蒂奇納）的生活多姿多采，很喜歡跳舞、打高爾夫球和親自下廚，偶爾會吃麥當勞。但我還未告訴她，它們（麥當勞）已暫停營業了。」

瓊斯認為蒂奇納長壽的秘訣是積極做運動，「她去年12月才動過臀部手術，30日內就能再次步行，真令人驚歎！全家人都很想趕快見到她，她擁有不少粉絲呢！」

負責照顧蒂奇納的護士史密斯（Kelly Smith）稱：「看到她痊癒真的很神奇。她很了不起，我們一直盡最大努力照護她，很高興看到病人戰勝病毒後離開我們的病房。」