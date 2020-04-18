【新冠肺炎】日本京都最新影像曝光　清水寺金閣寺嵐山現在怎樣？

日本京都這座從平安時代延續千年的古都，保存着日本最精緻的文化與傳統，是日式美學的集大成者。京都是日美醬心中最值得去的地方，它有一種淡雅閒適、靜寂清淨​​的氣質，在櫻花爛漫的四月天裏在京都的街頭走一走，內心一定會得到治癒。

京都也有着日本最美的古建築，伏見稻荷大社、清水寺、金閣寺都是京都的名勝古蹟，古色古香的建築、各具特色的寺院、傳承千年的字畫都承載着京都歷經滄桑的侘寂與安然，吸引無數人去京都朝聖。

但隨着日本疫情加劇，京都目前也是半封城的狀態，往年四月最美的京都現在是什麼狀況呢？一起跟隨YouTube上一位博主的鏡頭看一看……

傳說中的Starbucks窗口位竟不用等？清水寺金閣寺嵐山現在怎樣？點圖繼續閱讀：

+ 24 + 23 + 22

這次疫情除京都受到影響，整個日本旅遊業都大受打擊，曾經被遊客的仙貝餵到撐的奈良小鹿現在也只能吃草了。

在這樣淒慘的行情下，很多賣紀念品的商家也只能關門停業，經營特產店的老夫妻也是十分絕望，小吃攤的老闆更是一天等不來幾單生意。

不僅小商販難以維繫，民宿行業也是入不敷出苦不堪言，紛紛推出預定券的方式來勉強維持民宿的運營。

眼下四月的日本是最美的時節，這個艱難的冬天正在逾越，相信通過世界人民的共同努力，來年春天，我們一定會和最美的京都再次相會！

【相關圖輯】疫情下的東京原宿、秋葉原及大阪超誇張前後對比圖（點圖放大瀏覽）：

+ 19 + 18 + 17

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】