【後MeToo】美國女性復仇劇大熱　花木蘭不得與上司戀愛？

反性侵運動為美國影視業帶來巨變，既催生「親密關係協調員」等新行規，也為後#MeToo時代不少作品烙下鮮明的女權印記。若用「滴水石穿」來形容行規改變，關注性別議題的影視劇可謂「一夜春風來」，霎時間荷里活似乎人人也在拍女權片，影視內容也按着這股風走，惟業內卻出現一些質疑聲音，掀起一場圍繞政治正確與創作自由的討論。

提到中國公主，不少年輕一代美國人也會想到這個形象：黃皮膚、黑長髮、拉弓舞劍、衣袂飄飄，她正正出自1998年迪士尼動畫《花木蘭》（Mulan）。與中國古代傳說不同，這部動畫增設一個男性角色「李翔校尉」，他是木蘭的上司，也是她情竇初開的對象，為代父從軍的女英雄故事增添幾分浪漫色彩。

然而，當迪士尼宣布拍攝真人版時，李翔一角卻引起爭議，製作團隊今年3月初透露已刪掉這個角色。「尤其在#MeToo運動時期，（李翔）既是指揮官，又是戀愛對象，我們認為並不妥當。」製片人Jason Reed解釋。在新版當中，木蘭的戀人將是與她平級的士兵。

動畫版中，女扮男裝的花木蘭，離開軍隊後與「上司」李翔相戀，但這情節在真人電影版改變。

這部電影是迪士尼迄今為止最昂貴的真人重製片，耗資足足二億美元（約15.6億港元），卻在情節改編上弄巧成拙，上映前便遭到不少動畫粉絲抵制。有不滿刪去李翔一角的網民認為：「李翔直到木蘭離開軍隊才追求她……他絕不會利用上級身份來強迫木蘭。」部份觀眾直指製作團隊一味追求政治正確，以致曲解了原版電影的內涵。

事件無疑反映了#MeToo運動對影視內容創作的影響，往往不只有積極一面，如今提倡多元、包容的荷里活，在美國政治光譜上站在偏左一側，種族、性別平等有如鐵則，對藝術家們來說卻可能是一道緊箍咒。這引伸出一個極具爭議的話題：過度政治正確會否擠壓創作的空間？

美國#MeToo示威者在特朗普旗下酒店外示威。（路透社）

藝術需要空氣 #MeToo致寒蟬效應

右派人士似乎更傾向給出肯定答案。就如在美國新聞媒體政治光譜偏右的《華爾街日報》，去年1月刊載以「寒蟬效應」（chilling effect）為標題的評論文章，直言「藝術需要空氣」。作者Peggie Noonan寫道：「所有藝術家注定是自由的、大膽的……政治正確是藝術的敵人，自我審查會扼殺藝術。」但她同時認為，美國一切娛樂、藝術機構均屬於「文化左派」（culturally left），因此只有他們自己才能糾正行業「政治正確」氾濫的風氣。

實際上，政治正確一詞本身便包含「正確」與「矯枉過正」的雙重含義，在不同語境下可褒可貶（儘管當今輿論中多取貶義）。後#MeToo時代的荷里活作品，同樣反映出這種兩面性：一方面，更多作品體現對性別議題的反思，在設計一些帶有「強迫」意味的情節（例如強吻甚至強迫性交）時也更為慎重，類似場景常常被詮釋為有趣、浪漫或激情。這或者有助於糾正人們在現實中對性騷擾的偏見與迷思。

政治正確惹爭議 編劇演員如履薄冰

另一方面，安排與#MeToo有關的故事情節，似乎正在成為一件必須做的事。正如《紐約客》（The New Yorker）影評人去年5月撰文稱：「最近的電視節目中，很難找到一部沒有反映（兩性關係中）『濫用』（abuse）與『同意』（consent）問題的節目。」例如Netflix熱門劇集《安眠書店》（You）、《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）等，均出現關於性侵議題的內容；一個更典型的例子是TV Land出品的電視劇《年輕一代》（Younger），描繪在出版社工作的女主角與「黃金單身漢」總裁之間的曖昧，但在#MeToo運動爆發後，編劇選擇讓劇中總裁為愛辭職，背後也許不無道德層面的考量。

《安眠書店》第二季中，其中一段講述洛杉磯著名喜劇演員Henderson是一名侵犯多名少女的名人。（安眠書店劇照）

「這些節目標誌着另一種進步，即內部改變（指創作者）的外在迹象（指作品）。就好像編劇房間裏那些令人焦慮的辯論，已經變成了劇本。」《紐約客》該篇文章這樣描述後#MeToo時代，創作者為適應新的道德準則而努力。

政治正確與藝術自由的關係，在荷里活乃至整個美國左派文化圈，是一個相當敏感的議題，業內人士稍有不慎，便可能招致罵名。例如以飾演「黑寡婦」出名的影星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）曾在訪問時坦言：「我認為（政治正確）在我的行業裏是一個趨勢。由於種種社會原因，這是應該發生的，但有些時候會影響藝術（效果），讓我感到不舒服，因我覺得藝術應該是不受約束的。」這番說話引發相當大爭議，她之後更發布聲明解釋觀點：「我個人感覺，在一個理想世界中……藝術應當對政治正確免疫。」

妮坦莉寶雯在今屆奧斯卡頒獎禮上穿上的外衣，繡上了多位女導演的名字。（網上圖片）

又如妮坦莉寶雯（Natalie Portman）在今年奧斯卡頒獎禮上，穿着繡有一系列女導演名字的禮服亮相，彰顯女權的舉動引來一片稱讚。但曾公開指控韋恩斯坦性侵的美國女演員蘿絲麥高恩（Rose McGowan），卻指摘妮坦莉寶雯的行為「冒犯了我們這些在做實事的人」，蘿絲麥高恩最終為此道歉。這或許也側面體現「女權」行動在輿論中已有了一層保護罩，不能胡亂抨擊。

女權片黃金時代 難保作品淪商品

反性侵運動也開啟了荷里活女權作品的黃金時期，以#MeToo相關事件為題材、或受其啟發的影視作品層出不窮。例如反映傳媒界性騷擾醜聞的《爆炸性醜聞》（Bombshell），而同樣包含#MeToo情節、由「美國甜心」珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）主演的《晨早直播室》（The Morning Show）也吸引大批觀眾。

「女性復仇幻想」題材的《致命女人》近日也跑出，講述師奶謀殺出軌的丈夫，不少劇迷都讚題材新鮮。（網上圖片）

平心而論，荷里活追逐社會熱點、爭拍女權片，實屬無可厚非，不過也有評論家擔憂部份創作者在接觸相關題材時操之過急，或難以反映女性議題的複雜性。例如美國文化雜誌《大西洋》（The Atlantic）一篇文章專門探討「女性復仇幻想」（female-revenge-fantasy）題材，並舉電視劇《致命女人》（Why Women Kill）及電影《地獄廚房》（The Kitchen）為例。作者認為，這類故事描繪不堪男權壓迫、奮起反抗的女性角色，但容易過於強調女性的憤怒與報仇心態，忽略其心理創傷與人性一面。

換一個角度看，如今女權片大放異彩，是否也意味着以「變革荷里活」為初衷的#MeToo運動，反過來成為荷里活的一件商品？當美國影視業及其觀眾，對熒幕上的「#MeToo」、「反性侵」、「女權」等詞語習以為常，這場運動又是否能保持鋒利、真實、新鮮，以進一步推動現實社會中的改變？

上文轉載自第210期《香港01》周報（2020年4月20日）, 原題《女權色彩染熒幕 政治正確 與創作自由的角力》。

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