【新冠肺炎】以色列2000人上街參與反總理示威　不忘保持社交距離

《路透社》報道，以色列2000位民眾19日晚間戴著口罩、揮舞黑旗並和他人保持約180厘米的距離上街示威，表達對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的不滿。

大型示威不忘保持社交距離 野豬佔領街道 點圖看看疫情下的以色列：

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以色列總理內塔尼亞胡先前遭檢方以收賄、詐欺和背信共3項貪腐罪名起訴，但他本人否認有任何不當行為。

內塔尼亞胡正和政敵甘茨商討權力共享協定，組成聯合政府。如果事成，將解決以色列1年來歷經3場選舉，仍無法破除的政治僵局。（編按：內塔尼亞胡和甘茨已經達成協助合組政府。）

以色列新冠肺炎防疫措施允許民眾上街示威，但前提是他們必須戴上口罩。民眾高舉「拯救民主」的橫幅，呼籲甘茨（Benny Gantz）的藍白聯盟不要參加因貪污被起訴的總理所領導的聯盟。甘茨競選時訴求廉潔政府，但他現在表示，新冠肺炎危機迫使他背棄競選承諾。

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，以色列目前共1萬3654人確診，其中173人病故。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】