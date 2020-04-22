解放美國——高舉自由的右翼

「這些都是極好（great）的人。」美國總統特朗普在周日（4月19日）記者會上，這樣形容美國連日上街反禁足的示威人士，表態支持美國盡早重開經濟，跟部分實施強力封鎖政策的州長及公共衛生專家福奇（Anthony Fauci）「唱反調」。那些要求解除封鎖的民眾，有的揮着美國旗、有的揮着槍枝、有的戴着Make America Great Again紅色鴨舌帽，為「自由」而奮戰。

4月20日，女示威者在集會上舉起「開放賓夕凡尼亞」及「美國是自由的國土」等標語。（路透社）

美國反禁足示威在過去一星期遍地開花，大多數示威者都沒有戴上口罩等防護裝備，只戴上示威橫額、旗幟等，有些人更帶同孩子上街，顯示對病毒無畏無懼，只求解除封鎖。

特朗普上周開始已逐漸表態支持示威者，在twitter上連發三推：「解放維珍尼亞，拯救偉大的第二修正案！這是圍城了（under siege）」、「解放密歇根」、「解放明尼蘇達」。他又讚揚示威都是井然有序，人們「保持了六呎距離」，批評部分州長管控過嚴。

特朗普連發三推，支持「解放」三個州份。（Twitter）

儘管同類型的反禁足示威在多個州分及城巿出現，惟特朗普「點名」解放的三個州分都由民主黨州長管轄，政治含意甚濃。而縱觀全美，民主黨籍的巿長州長比起共和黨的，普遍採取更嚴格的封鎖措施，凸顯藍、紅地方政府防疫施政上的差異。

隨着示威情況擴大，專責處理新冠肺炎疫情的傳染病專家福奇日前在訪問中，再次公然跟特朗普唱反調，指出過早重開經濟和恢復正常生活，恐怕帶來更大傷害。「除非我們令病毒受控，否則經濟不可能真正地恢復。」他指出，跟隨聯邦指引逐步恢復經濟活動，可能是「痛苦」的過程，但過於急進恐怕會擦槍走火。然而，這位科學家也成了一些右翼示威者的攻擊對象，要求特朗普辭退福奇。

不自由毋寧死?

目前，美國雖為全球最多確診病例及死亡個案的國家，累計病例達78.7萬宗，逾4.2萬人死亡。不過，多數病例乃來自紐約州（25.3萬）及旁邊新澤西州（8.8萬宗），僅隨其後的馬薩諸塞州（麻省）、賓夕凡尼亞州及加州的案例均在3萬多宗左右，死亡個案為一千多。紐約疫情相信已過高峰，其他多州病例也呈回落勢，民眾都急不及待「鬆綁」。

各地連日開始都有示威者上街要求政府撤銷禁令，允許民眾恢復出行及企業復工，密歇根、華盛頓、俄克拉荷馬、德州、科羅拉多、伊利諾伊、亞利桑那等多個州分都出現示威，參與人數由數十至二千不等。驟眼看來，這些示威者不分年齡，不同膚色，卻不約而同打着「還我自由」、「解放」（Liberate）等旗號。

擁槍派出席反禁足示威，一名男子搖着「特朗普2020」的助選旗幟。（美聯社）

擁槍派、保守派基督徒、陰謀論者

除了要求復工、企業重開等經濟民生訴求，各地示威也夾雜了政治及文化誘因，這也可從人們的打扮和標語中看出端倪：很多示威者都穿上美國字眼或星條旗圖案，不少是特朗普支持者，搖着「特朗普2020」的選舉旗幟；在賓夕凡尼亞州一場示威當中，則包括了一些*反疫苗人士，手執「我們拒絕強制疫苗」、「反對口罩。我的身體，我的選擇」等標語；一些極右「擁槍派」（pro-gun）組織在威斯康辛、俄亥俄、賓夕凡尼亞等州發起反禁足示威，手持長槍上街。

*注解：科學界普遍相信疫苗是安全和有效的，然而有關疫苗的陰謀論近年再次流行起來，尤其在美國。長久以來，美國人對大型藥廠不信任，有關「疫苗有害」的說法層出不窮，包括指藥廠製造病毒再生產疫苗騙財。每年「聲稱因接種疫苗受傷害」的人控訴索賠額達數億美元，民間除了有「反疫苗運動」，亦有組織專門為疫苗受害者索賠。

「病毒是假、疫情也是假的」

此外，美國著名極右的陰謀論者Alex Jones，也在德州奧斯汀一個集會中亮相，未理衛生呼籲，跟民眾握手，還發言形容居家令就如納粹行為，這場封鎖就如「21世紀的戰爭」。的確，我們可見不陰少謀論充斥在美國各地示威之中，有些標語質疑「病毒是假」、「傳媒都是假新聞」、「20萬人死亡是假新聞，2200萬人失業才是真相」等。

示威者之中亦不乏保守派基督教信徒，一項由右翼美國組織進行的民調顯示，全國九成的宗教場所都停止服務。因此，開始有宗教保守人士質疑，「為何賣酒的商店與雜貨鋪能照常營業，教堂不能呢？」信徒們起初都樂於留在家中禱告，但隨着居家令日子漸長，也漸漸失去耐性。

陰謀論者Alex Jones在德州奧斯汀的集會上，不理當局減少接觸的呼籲，跟民眾握手。（路透社）

《侍女》作家：封城並非反烏托邦

新冠肺炎疫情蔓延全球，封鎖及限行政策也廣泛實施，最初歐美等西方國家對於此類限制人身自由的方法有所抗拒，但鑑於疫情的嚴重性，各地都落實不同程度的居家令或商業限制措施。美國卻對於限制自由的抗疫方法，反彈來得特別大，社會分歧也漸漸嚴重，極右及各種陰謀論更乘勢而起，均以「自由」掛帥反對居家令。

「當人們恐慌時，總希望能指責什麼。」加拿大女作家Margaret Atwood筆下的《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）描寫反烏托邦的極權國度。她近日接受BBC Radio 5節目訪問，直指各國因應疫情採取的封鎖措施，是一種緊急狀態（emergency crisis），不應被視為反烏托邦的做法。

反烏托邦是一個計劃出來、令人活得不適的國度。但這次（封城）並不是有計劃的，政府實施的某些措施或許令人不適，但這非刻意的極權（deliberate totalitarianism），這些都不是刻意安排的。 《侍女的故事》作者Margaret Atwood

亞利桑那一名示威者跟醫護人員對峙。（美聯社）

雖然美國右翼示威人士在街上大張旗鼓，但不等於主流美國人支持盡快取消居家令。Reuters-Ipsos周二公布的民調顯示，72%受訪者贊成繼續實施隔離措施，直至醫生及公共衛生專家認為安全為止。當中包括55%共和黨人、88%民主黨及70%無黨派人士。NBC與華盛頓郵報的聯合民調亦顯示，近六成美國人擔心州政府過早撤銷居家令。