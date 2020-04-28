複製抗體療法　疫苗面世前的最有效方法？

新冠肺炎疫情在全球蔓延，各地醫學及生物科學家都急切尋找對抗這種病毒的快捷方案，減低這種大流行的死亡人數。估計距離疫苗面世，尚待至少四五個月。 值此時，一班中國科學家宣布，成功從康復者身上複製抗體，以之作新型療法。有外國醫學專家形容，＊單株抗體（monoclonal antibody，又稱單克隆抗體）也許是對抗新冠病毒的可行方法。

新冠肺炎大流行未見受控，除了疫苗研發，抗體藥物也可能是有效方案？(美聯社)

早在新冠疫情在武漢及湖北爆發之時，內地醫院已試行以治癒者帶有抗體的血清，為其他病患者進行治療，雖然有見成效，但血清依然短缺。因此，複制抗體的做法帶來了曙光。

來自重慶解放軍第三軍醫大學、中國農業大學、重慶巿公共衛生醫療救治中心等多位中國研究人員，於3月27日向科學期刊《Cellular & Molecular Immunology》（細胞與分子免疫學，暫譯）投遞研究報告（4月20日刊布），表示從新冠肺炎康復者身上，成功複製出兩種抗體。在實驗室測試中，兩種名為311mab-31B5與311mab-32D4的抗體，最有效阻隔SARS-CoV-2病毒與其受體（receptor）的結合。研究人員認為，兩種抗體最終能用於「預防及治療性」藥物。

*注解：當人類的免疫系統面對抗原（Antigen）入侵，人體的B淋巴細胞便會生產抗體，阻止抗原複製或進入身體細胞。這些抗體通常都是呈Y型的蛋白質，鎖狀結構就是針對特定的抗原表位，結合起來就如鑰匙與鎖一樣，阻斷感染，產生免疫機制。 單株抗體的意思就是只含一種抗體，只會對一種抗原決定基產生反應，專一性極高；多株抗體（Polyclonal antibody）則等於抗體混合物，由多種B細胞製造出來。

然而由於治癒者每次捐血，抗體數目只足夠一名病患者進行一次療程，而且抗體含量因人而異。因此，透過從康復者的免疫細胞複製抗體，把抗體濃縮於藥物之中，繼而大量投產，相信比起試行性質的血清治療更為折衷。

雖然這些可能藥物並未在人體或動物身上成功測試，但過往亦有多種單株抗體藥物已證實有效對抗病毒或病菌，是最有效的新型藥物之一。目前美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准超過70種單株抗體作治療之用，其中一種正是針對常見於兩歲以下幼兒的呼吸道合胞病毒（Respiratory syncytial virus，RSV）。

英國牛津大學4月23日開始為新冠病毒疫苗進行人體測試。（美聯社）

美國哈佛大學醫學院前教授William A. Haseltine在《福布斯》撰文，引述該項中國研究指出，這些抗體為治療新冠肺炎帶來希望。他估計，抗體藥物最快會在三至四個月內獲批使用，這包括進行動物測試、人體測試、感染者試藥及量產等步驟，而部分藥廠已在推進中。Haseltine認為，中國擁有足夠的技術及能力完成相關研究及測試，並進行大量生產，很多國家亦不例外。

但他提醒，新冠病毒在一段時間後，或許會對這些抗體藥物產生抗藥性，最好應同時使用兩種或以上抗體，第一代藥物亦預料較為昂貴。

Haseltine又指出，雖然該項中國研究只處於早期階段，但調查結果極具意義，對比輸血清的做法或更加針對性及安全。

疫苗面世前的「一座橋樑」

除了中國以外，各國藥廠都加緊研發抗體藥物。「顯然，這會出現一場競賽。」紐約西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）治療性抗體研究中心總監Tom Moran指，很多人都相信在新冠病毒疫苗面世前，抗體藥能充當起「橋樑」角色，而且單株抗體藥是目前巿場盈利最高的藥品，因此做法並不「離地」。

美國三藩巿的Vir Biotechnology於二月與中國無錫的藥明生物合作，Vir 四月初更獲英國大廠葛蘭素史克（GSK）注資2.5億美元。日本武田製藥（Takeda）三月初表示正在開發抗體藥，將與CSL Behring等幾間美國生物醫藥公司聯手。其餘同在研發抗體藥的還有美國的Regeneron及英國-瑞典公司AstraZeneca。

不過，由於多數藥廠的研究方法都需要用到SARS或新冠肺炎康復者的血清，血清不足成為了初期的一大瓶頸。要開始生產程序，至少需要數百公升的康復者血清。以武田製藥為例，他們都需要與多間公司聯手，以分擔研究開支並取得更多資源。

美國藥廠吉利德Gilead生產的瑞德西韋針對新冠肺炎的治療成效，仍眾說紛紜。（Getty Images）

目前，治療伊波拉的抗病毒藥（antiviral drug）「瑞德西韋」（Remdesivir）對於新冠病毒似乎最為適合，但其臨床治療效用目前尚未明確。且據醫療新聞網站Stat上周四（4月23日）引述世界衞生組織（WHO）文件草稿透露，瑞德西韋在中國的臨床試藥結果未如理想。因此面對新冠肺炎病毒有可能季節性捲土重來，疫苗才是治本的長遠方案。

不過，疫苗一般測試期長達12至18個月，在未有疫苗的「空窗期」，抗體療法似乎是眼前最有望的「解藥」，也成為了抗病毒藥與疫苗之間的「中間方案」。

抗體療法可追溯至上世紀初，一般是以輸入或注射方式進行，隨着科技進步，研發抗體療法的速度漸漸提升。1975年，科學家改良技術，成功大量培植單株抗體。技術在隨後數十年變得成熟，至今世上最渴巿的多種藥品都屬單株抗體藥，治療癌症及類風濕關節炎等。雖然單株抗體藥一般比較昂貴，一年藥費可高達三萬美元（約23.4萬港元）或以上，因此較少用於治療傳染病。

不過，數年前再出現技術突破，加拿大溫哥華的抗體公司AbCellera成功研發機器，僅用了55天時間便成功從人類血液中，分隔出有效預防流感病毒的抗體。因此，全球各地的生物醫藥公司都積極研發抗體治療及抗體藥物，也為今次大流行爭分奪秒，希望拯救更多新冠肺炎病患者的生命。