美6歲女童生日留家防疫　在門口等速遞但無一是禮物　結局極暖心

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疫情爆發以來，許多國家都紛紛停課並限制外出，讓學生們待在家中，來自美國印第安納州的艾瑪派特諾斯特（Emma Paternoster）也不例外。在上個月30日迎來6歲生日的她，衷心期盼會有人送禮物給她，沒想到卻得到了意外的驚喜。

根據CNN報道，艾瑪的6歲生日當天，她一直在門口等著，滿心期待會有人送禮物來給她。每當有人送快遞來時，她就會前往應門，不過，一整天下來，期望卻屢屢落空：送來的往往是給她爸爸的包裹，而沒有一個是給她的禮物……

最後卻有意想不到的驚喜　點圖瀏覽暖心一幕：

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一名FedEx的送貨員在送貨至派特諾斯特家時，注意到了這個小女孩，她的母親告訴送貨員，今天是小女孩的生日。送貨員因此對艾瑪說了一聲生日快樂，不過，讓派特諾斯特一家意想不到的是，這名送貨員在稍後買了杯子蛋糕回來，送給了小女孩當作生日禮物。

艾瑪的媽媽很驚訝，她在接受CNN訪問時表示，「我們沒有請他那麼做，但是他卻說，『我只是想為她做一點事。如果不是因為疫情的關係，她現在就可以跟老師、同學一起慶祝了。』」

這名送貨員的所作所為感動了派特諾斯特一家，他們一直期待之後這名送貨員還會再來到他們家，讓他們能夠好好道謝。不過，不巧的是，這名送貨員一直沒有出現。艾瑪的母親將此事Po上推特，才順利地找到了這位名為喬登普萊斯（Jodan Price）的送貨員，並且向他表達了謝意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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