J.K.羅琳突驚喜網上連載未公開著作The Ickabog　助兒童居家抗疫

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）5月26日突然在社交網站驚喜宣布，她自即日起在網上連載自己創作的童話故事The Ickabog，免費供讀者觀看，預計每次更新1至3個章節不等，並將在11月發布實體版書籍。這位英國作家又邀請各地兒童為這本新書創作插畫。

官方網站已連載The Ickabog的首兩章（網站截圖）

J.K.羅琳目前已把The Ickabog的首兩章公開，可以在www.theickabog.com看到。

她稱，往後會每個工作天更新，至7月10日連載完畢，讀者可以在網站免費看到她的這部作品。英國廣播公司（BBC）報道，這是J.K.羅琳首部與《哈利波特》（Harry Potter）系列無關的兒童作品。

We’ll be publishing a chapter (or 2 or 3) every weekday,

starting at 3.00pm today and ending on July 10th.



You don’t need to register to access the story. You can read it for free on a new website we’ll be launching shortly.



But there’s more…



8/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

她表示，這個故事創作於10年之前，是一個獨立的童話故事，手稿一直放在她家閣樓中，直至最近也只有她的兩名較年幼孩子有聽過這個故事。在近幾周，她決定重寫部分內容然後免費公開。

盼助兒童防疫

她稱「我決定在網上發表The Ickabog讓大家免費看，在隔離期間的小朋友，或是那些在這個奇怪不安時期回到學校的孩子，都可以讀這個故事。」

Ickabog是一隻猛獸的名字，牠有異常力量，外界甚至流傳牠會吃小孩，J.K.羅琳形容，這是一個關於真理與濫用權力的故事。

她又邀請各地兒童為這個童話創作插畫，各地區最好的作品會刊登在11月出版的實體書內。

這位著有《哈利波特》（Harry Potter）的知名作者，4月初曾在社交網站透露自己疑似感染新冠肺炎，出現該病的所有徵狀，她稱沒有去做病毒檢測，並已在醫生丈夫的幫下下完全康復。