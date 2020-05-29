0.37%死亡率：解構香港新冠肺炎治療三大關鍵

新冠肺炎在全球確診病例超過558萬宗，香港連日來已沒發現本地個案，在巿民復工復課的同時，香港針對這個新病毒上，採取了什麼策略及治療方案？若然今個冬天再次面臨新一波疫情，本港的藥物儲備是否足夠？ 《香港01》專訪了主責本港新冠病人療法的其中一位專家、香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅教授，詳盡了解香港目前的防治策略，以及港大團隊研發的「雞尾酒療法」。

香港憑着治療SARS的經驗，沿用有效抗病毒藥物治療新冠患者，成效理想。（資料圖片）

截至周三（5月27日），本港新冠肺炎病例現維持在1,067宗，康復出院人數達1,034宗，死亡人數為4，按此計算死亡率僅約0.37%（編按：疫情較嚴重的英國, 目前死亡率為13.9%；中國內地的死亡率則為5.5%）。香港能做到死亡率遠低於其他地區，除了採取了公共防疫措施，還很大程度歸因於「早確診，早用藥」的治療對策。

港大傳染病專瘃袁國勇教授與孔繁毅教授帶領的研究團隊，在5月初 國際醫學期刊《刺針》發表了*「三聯療法」的治療成效。而基本上，本港所有新冠病人都接受了這個藥物療程，目前九成半以上確診病人已經康復出院，僅一位病人仍在ICU，成效可謂相當顯著。

注解＊今年2月至3月間，本港六間公立醫院共127名病情輕微至中度的新冠患者參加了港大這項研究，年齡中位數是52歲，隨機分成兩組。其中86人採用以三種抗病毒藥混合的「三聯療法」，另外41人只用其中之一的蛋白酶抑制劑，服用14天。結果發現採用「三聯療法」的患者，鼻咽拭子樣本對測試呈陰性平均需要7日，較只用蛋白酶抑制劑的患者快5.5日。

港大醫學院微生物學系最新研究證明，雞尾酒療法可縮短新型肺炎治療期，病人平均早5.5日離院。（資料圖片）

一.三聯療法：SARS與MERS的「啟蒙」

「由由疫情開始時，我們已訂立好治療方案，所有有病徵的人士包括發燒或上呼吸道病徵，加上確診新冠肺炎的話，我們就會提供這個triple therapy（三聯療法）。三種藥包括干擾素、蛋白酶抑制劑，以及利巴韋林，作為治療標準。」孔繁毅解釋，2003年本港SARS疫情後期，他們已採用蛋白酶抑制劑及利巴韋林去治療病人，而在及後2014年的中東呼吸綜合症（MERS），在動物模型測試中，也發現使用干擾素或蛋白酶抑制劑，能有效抑制MERS病毒，猴子存活率顯著改善，肺部併發症減少，因此他們選用了這三種抗病毒藥物來治療這次新冠肺炎。

「好處就是這三種藥都是現成的，我們有存貨，而且在醫管局藥房隨時也能獲取，也不昂貴。」孔繁毅解釋，這三種藥物都是「老藥新用」（repurposing）性質，干擾素用來治療多發性硬化症（multiple sclerosis）；利巴韋林用於治療丙型肝炎；蛋白酶抑制劑則是用於治療HIV，而三藥並用可避免使用單一藥物容易出現的抗藥性情況。

港大內科學系傳染病主任孔繁毅教授。（資料圖片）

孔繁毅續指，本港及外國的研究人員都已發現這個新冠病毒很聰明，能令病者的原始免疫系統（innate immunity）失效，失去分泌干擾素的反應，讓病毒可肆意繁殖。「我們使用干擾素的做法正好不謀而合，補充返干擾素，清除病毒。這正正解釋到為何干擾素最為重要。」

孔繁毅指出，初步研究顯示，此療法對輕症病非常有效，既控制到病毒，使病人早些康復，臨床表現亦見理想。「值得留意的是，我們重症很少，入ICU、需要插喉的只有一位，其他使用NIV（非侵入性呼吸機）的也只有五位，因此整體來說是輕症，但這個療法是否對於重症病人有用，我們也未知道。」

除了採用聯合療法，另一個關鍵是早用藥，如果在病人出現病徵七天內入院，抗病毒藥物便會更加有效，正如治療流感採用特敏福或新藥Baloxavir（Xofluza）一樣，在發病頭48小時內使用是最理想的。

隨着疫情放緩，本港學校分階段復課，職員為課室消毒。(資料圖片)

事實上，像英國等歐洲國家，由於醫療系統已超出負荷，一般都建議輕症患者在家自行隔離，但這做法顯然有機會令病人延誤治療，使病情惡化。「新冠病毒跟流感一樣，在頭48小時的病毒指數是最高的，因此此時你把病毒壓下來，在下個禮拜便不會出現那些併發症，包括肺炎或炎症因子爆發，引發重症的機會自然大減。」

孔繁毅指出，香港患者基本上都是發病首周內已接受治療，藥物有效抑壓病毒指數，沒有併發症出現，這就解釋了香港為何重症甚少。

三.為冬季可能的下一波做好儲備

在全球大流行之中，疫情可謂未見曙光，多數專家估計最快也要一年半至兩年才出現有效疫苗，因此未來兩年，香港很可能要「守」着目前的防疫狀態。記者問及，本港三聯療法採用的三種抗病毒藥會否出現供應短缺或成本問題，萬一出現爆發，香港能否做到「有藥可治」呢？

孔繁毅回答：

我們已為今個冬季作好存備，我們知道可能會再爆發，因此藥物是很充足的，而且本身三種藥分別有用於治療丙肝、HIV及多發性硬化症，在我們醫管局的藥房有充足的供應。

除此之外，本港在治療新冠患者至今亦採用過恢復血漿，即便在康復者身上採集帶有中和抗體的血漿。孔繁毅指出，本港至今只有兩位重症病人接受過恢復血漿治療，反應都「非常之好」，病毒指數很快轉陰，顯示中和抗體有效在短時間內把病毒清除，並有調節免疫系統之效。

然而，本港在收集康復者血漿上相對困難，一方面是香港患者少，另一方面是捐贈者都要經嚴格篩選，要符合年齡、體重、病歷等多項要求。因此這些稀有的恢復血漿都會儲存在紅十字會，到冬天或明年有重症患者需要時就可用到。

疫情下，港人已習慣戴着口罩出行。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

孔繁毅又強調，配戴口罩、注意雙手衛生仍然相當重要，估計本港的防治措施可能會持續兩年，建議巿民減少外遊，盡可能把旅途縮短於一兩周內。

記者還與孔繁毅教授了解有關全球其他抗病毒藥物治療方案、核酸檢測及抗體檢測等抗疫議題。 足本訪問將刊載於６月１日的《香港01》周報（216期），敬請留意。

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