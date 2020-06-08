【航空‧寒冬】航空業勢難V型反彈　搭飛機從此不一樣

過去，航空業亦曾經歷多番低潮，如七十年代末的石油危機、海灣危機、1998年亞洲金融危機、911恐襲及2008年金融海嘯等。然而，今次新冠肺炎疫情所造成的影響是前所未見。究竟航空業在疫後能否迅速反彈，疫情又會否為業界帶來長遠的影響和改變？

閱讀文章上半：【航空‧寒冬】航空業勢難V型反彈 飛機出行從此不一樣？

【航空 ‧ 寒冬】系列報道：

以911恐襲為例，事後所有美國航空公司停飛了三天，引發了其後數周的航班混亂；部份公司財政大受打擊，當中幾間航空公司需要尋求破產保護。不過，當時的損失主要限於美國及跨大西洋市場，並未波及全球航空業。

從過去類似經驗可以看到，災難過後的恢復期緩慢。如2001年的911恐襲，美國航空業直到 2004年才回升。2008年金融海嘯，則要到2013年客運量才返回此前的水平。

航空業過往也曾經歷低潮，但未有如今次般悲淡。(美聯社)

何況今次被形容為航空業「大蕭條」，應是過去數十年來最嚴重的一次。根據IATA在4月初公布的數字，全球航班比去年同期減少八成。機構早前估計，疫情將令全球航空業今年客運營收縮減55%，相當於3,140億美元（約24,304億港元）。

IATA亦指出，疫情爆發期間由於航空客運需求急降，全球約有2,500萬個工作崗位將可能消失。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac表示：「航空業的前景日益暗淡。從這場危機的規模來看，航空業不太可能呈現V型反彈。實際上，國內運輸將比國際市場更快恢復，因此會呈U型反彈。」

意大利設計公司AvioInteriors設計出防疫機艙概念圖，在機內有限空間把每位乘客分隔。（AvioInteriors）

航空公司因為禁飛令而損失慘重，失去短期內的機票預訂亦是各大航空公司現金流枯竭的原因。IATA表示，四分之三航空公司現金不足以負擔今後三個月的固定成本開支，需要政府注資。

美國航空業協會已向美國聯邦政府申請580億美元（約4,489億港元）資助，一半用來支付員工薪酬，另一半則用作貸款擔保，否則美國主要的航空公司下半年的資金都將耗盡。

各國航空業也呼籲政府出手幫助。(美聯社)

英國航空業界急需75億歐元（約629億港元）資助，英國航空機師工會BALPA表示：「沒有政府的鼎力支持，英國的航空公司無一倖存。」據估計，全球航空業除了節流，請求減免稅款外，更需要政府資助約2,000億美元（約15,480億港元）才能渡過難關。

另一個可供參考的數據，來自成立於911恐襲後的美國運輸安全管理局。當局近期首次在檢查站篩選了不到十萬名旅客、機組人員及機場和航空公司的工作人員，此前這個數字日均達200萬人。一年前，美國每日有接近35,000班航班，近期則只剩8,000班。這些數據幾乎重回五十年代中的水平，可見疫情對航空業的衝擊。

(香港01製圖)

航空業需要多久才能恢復至疫情之前的光景？(美聯社)

航空公司的求救與自救

航空業的慘況令人憂慮，因為這是個不祥之兆，並預示經濟大蕭條或即將來臨。若航空業崩潰，全球上億人的生計將受到影響。那麼，航空業前景如何，經營情況又能否在疫情過後迅速反彈？

新加坡星展銀行高級副總裁楊寶利（Paul Yong）評估，逐步恢復的情況最早應從7月開始。他表示：「若要恢復國際航班，首先應以雙邊協議為基礎，由兩地政府機構商討是否恢復航線。」

近日澳洲和新西蘭正討論「旅遊泡泡」（travel bubble）計劃，這或許因兩地疫情受控，情況較理想，故考慮互相允許國民出入境。楊寶利認為這將成為各國參考的範例，其他疫情同樣趨緩的地區如中國內地、香港、台灣、新加坡等可以參考相關做法。他指出，以這種雙邊協議的方式恢復通航，將會成為新趨勢。

未來一段日子，航空業仍需要在防疫方面作出配合。(美聯社)

楊寶利指出，根據之前如沙士和H1N1的疫情來看，航空業的恢復速度相當迅速，但今次疫情影響更為廣泛，而且沒有迹象會在短期內結束，可能需要等待至年底。這也是市場的普遍預期，但亦視乎疫情的發展，或許需要一至兩年才能回復正常。

各國情況或有不同，目前疫情受控的情況理想，加上低油價因素，預計中國國內航空市場應在10月迅速反彈。

不過，航空業作為全球經濟的重要組成部份，楊寶利認為中期來看，乘客量應會反彈。他指出：「休閒旅行可望恢復，畢竟這部份無法替代。但商務旅行則可能受到影響，尤其是疫情下很多人居家工作，而且現今的科技也能滿足公司業務需要。」

楊寶利相信，業界將會受科技影響而作出結構性改變，商界亦樂見科技提升以減少商務旅行和經營開支。

楊寶利認為航空業的復甦最快也要等到年底。(受訪者提供)

香港恒生大學供應鏈及資訊管理學系助理教授黃彥璋同樣認為，新冠肺炎疫情的影響很可能會持續到年底，私人消費、出口和服務水平下降，消費者信心仍然疲弱。他認為疫情過後，航空業的復蘇應會分階段緩慢進行，國內的航班可能在兩季後恢復，國際航班則需要三至四季。

「因應疫情需要，有航空公司取消中間座位，以配合社交隔離的要求，亦有公司利用中間機位轉為貨運用途。這些措施也影響機票價格的升幅。」黃彥璋指出，如果航空公司無法用較高的票價彌補損失，航空公司將面對經營困難及破產的風險。

（香港01製圖）

黃彥璋認為，世界急需更緊密的連繫以幫助人們從疫情中復原過來，上述情況皆不理想。政府與業界之間的合作必須更加緊密，以稅收減免和直接財政援助的形式提供更多紓困方案，使整個航空業生態系統受惠，以及保留業界數百萬個職位和基本運營需求。

由於新冠肺炎疫情危機比過去任何低迷時期都要嚴重得多，因此市場推測航空業很有可能出現新一輪兼併和倒閉的事件，但這不會改變航空業的營運架構。

分析認為，航空公司無論規模大小，都會削減無利可圖的市場和航線。即使維持原本飛行航線的公司，也必將減少飛行的次數頻率，導致未來飛機票價更高。

日後乘搭飛機或許將不會和以前一模一樣。(美聯社)

《財富》雜誌（Fortune）的分析亦呼應上述看法，並指出漢莎航空將機隊規模縮小約十分之一，旗下廉航德國之翼（Germanwings）將停航。未來，航空業的新準則或許是規模愈小愈好。

由此可見，航空業大蕭條的說法或許太過悲觀。當疫情完全消退後，航空業總能恢復過來。然而，相信在未來一段日子，我們或許要和廉價機票和輕鬆出行說聲再見，畢竟航空業的營運策略改變，定必導致載客量減少和票價上漲。

(香港01製圖)

上文節錄自第217期《香港01》周報（2020年6月8日）《凜冬已至 航空業陷入「大蕭條」》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。