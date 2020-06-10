16歲內向少女捱過5年零收入地獄式訓練　誓成京都宮川町第一藝伎

前段時間，「花魁遊街」影片火遍全網。畫面中身著華麗和服的花魁，腳踩一雙近10公分高的木屐、單手搭在同行的男伴身上，一步一停、儀態萬千地行走在隊列的正中。

這段影片美則美已，不少網友還是發出了質疑的聲音：「按照這速度什麼時候才能走完這條街啊」、「他們的衣服為什麼像抱著一團棉被」……日本藝伎的美，在不同人眼裡各有不同。他們的傳統造就了其誇張又精緻的風格。在外人看來就像瓷娃娃一般不自然。

點圖看看「花魁遊街」盛況：

江戶時代那會兒，夜晚的光照條件差，為了在昏暗的燈光下看起來依然美麗，藝伎們選擇將臉塗成霜雪般的白色、並順應當時的潮流，將牙齒染成黑色。這樣人們便只能看見她們美麗的五官，亦可達到笑不露齒的好處。而服裝則是越豔麗越吸引人。

藝伎是行走在街頭的「活歷史」，如今更是成為了日本旅遊業的重要標誌之一。隨著互聯網的興起，愈來愈多國家的人通過網絡對藝伎這種神秘的存在充滿好奇，因而前往日本想親眼見識一下。於是京都成了他們的寶地，因為這裡的老街上常常能看到藝者打扮的姑娘們悠閒地逛著街。但其實這之中許多並不是真的藝者。一些只是想要嘗試藝者裝扮的遊客。

真正的藝者，大部分忙於自己的工作和練習，能夠「全副武裝」出來逛街的情況少之又少。藝者們的世界可以說十分嚴苛。除了靠毅力磨煉出一手彈、唱、跳的功夫之外，她們還需要和這花花世界交換的是年歲和自由。至少五年，才能從最初級的舞伎晉陞為藝伎，而藝伎又需要多少年才能成為名冠一時的花魁呢？

一個京都宮川町藝伎的誕生 點圖閱讀美惠雛的奮鬥故事：

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