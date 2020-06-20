俄羅斯「透視裝」俏護士任運動品牌代言人　志願當醫生

俄羅斯圖拉（Tula）女護士茹科娃（Nadezhda Zhukova）因為「太熱」於病房工作時只穿透明的個人防護裝備，內衣清晰可見，相片流傳網絡迅速爆紅。23歲的茹科娃獲俄羅斯運動服品牌Zasport邀請出任代言人。公司6月19日刊出專訪，茹科娃透露有意報考醫學院。

Zasport品牌創辦人扎多琳娜（Anastasia Zadorina）說，為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者服務的護士值得尊重和支持。品牌形容茹科娃是年輕、美麗且非常勇敢的女子，為了抗情作出重大貢獻，並指希望茹科娃在3月開始實施的ZA援助計劃框架內，參與社會活動。公司也準備為茹科娃工作的圖拉州臨床醫院提供支持。

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茹科娃接受訪問表示，即使現時有機會成為模特兒，但沒有影響她助人和報考醫學院的願望。她指，自己自小已經想成為醫生，當洋娃娃是患者，扮醫生和護士為他們治病。已經取得護士學位的茹科娃兩年前畢業後擔當擦手護士，但仍有意重返校園，「我仍然未決定選擇哪一科，兒科或麻醉科和復蘇治療。」

因為疫情，茹科娃被迫轉往傳染病醫院工作，為患者注射藥物、派藥以及量體溫和血壓。她說：「很多人問我怕不怕染病。我現在沒有恐懼。我只是做我的工作。」

談到「透視裝」相片流傳網絡迅速爆紅，茹科娃指當日已經認得出是自己，然後即時關閉所有社交媒體帳戶，不過仍然有部份相片外泄了給傳媒。她感謝同事的支持，指他們知道夏季穿着個人防護裝備工作有多麼熱，「似是在桑拿度過幾小時，難以呼吸和活動」。她也澄清，當日沒有穿比堅尼，那是運動內衣和小短褲。

穿「透視防護衣」爆紅 俄護士正面照曝光（點圖放大瀏覽）：