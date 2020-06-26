英網紅曾扮抑鬱騙錢整容　近日再賣相片吸金：低俗男人笨到肯付錢

英國38歲網紅貝盧奇（Carla Bellucci）作風長期惹議，她去年不僅自爆謊稱抑鬱症來取得隆鼻的費用，如今再分享自己的吸金手法。她說，「低俗的男人」笨到願意付錢，讓她光靠銷售火辣照片就能輕鬆致富。

《太陽報》報道，貝盧奇去年坦承，她假裝罹患抑鬱症，進而向國民保健署拿到7000英鎊，她利用這筆費用進行隆鼻手術。而整容後的人生似乎一帆風順，她近期再分享如何靠著辣照吸金，一周就能賺到800英鎊。

據了解，貝盧奇利用一款軟體出售照片，使用者一個月必須支付12英鎊。她才剛創辦帳戶就吸引大批粉絲，賺到不少費用。她形容，這些低俗的男人愚蠢到願意付錢。

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貝盧奇說，她販售的許多照片其實早就發布在IG，她等同是用免費的相片賺錢，「但如果這些男人笨到願意付錢，那就去吧」。

不過，亮麗的生活背後也有挫折。貝盧奇表示，她17歲的大兒子搬到女朋友家，不願與她說話，除非她刪除自己的帳號。至於她的女兒，則願意支持母親。

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