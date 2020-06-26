巴黎婦死於腦炎後　法國專家發現全新病毒Crostoli

法國媒體6月23日報道，國內一名女子死於腦炎後，科學家使用檢測新型冠狀病毒（COVID-19）的技術，在她身上發現一種新病毒，名為Crostoli virus。不過他們說，沒有理由懷疑它會變成類似新冠肺炎的疫情。

美國國家生物技術信息中心網站6月26日發布這名死亡女子的核磁共振成像。（美國國家生物技術訊息中心網站）

這位來自巴黎的女病人2018年9月起住院，2019年3月27日死於腦炎，終年58歲。巴黎市郊克雷泰伊（Creteil）的醫學研究人員在她身上發現一種聞所未聞的新病毒，並命名為Cristoli病毒。

這種病毒屬於正布尼亞病毒屬（orthobunyavirus），而正布尼亞病毒屬的病毒通常透過蚊蟲叮咬來傳播。

研究人員稱，現時說病毒在何種程度上導致她死亡還是言之尚早，因其生前有其他健康問題。

法國科學家們所使用的技術與中國研究人員用來鑑定新型冠狀病毒的技術相同，這種技術稱之為元基因組學（metagenomics，又稱宏基因組學或超基因組學）。

除了Crostoli virus這個發現，研究人員亦指出，它與導致人類患上新冠肺炎的病毒SARS-CoV-2沒有關係。這種疾病的傳播方式與新冠病毒無關。

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亨利・蒙多醫院（Henri-Mondor Hospital）醫學生物學負責人Jean-Michel Pawlotsky教授表示：「重要並要注意的是，這種腦炎發生在免疫功能嚴重低下的某人身上，這是一個病得很重以及還患有其他疾病的人」。

Jean-Michel Pawlotsky稱懷疑死者生前通過昆蟲感染此病，但未有確實證據：「我們正在面對一種非常不同的東西，坦白說，我們現時不知道這名病人如何感染這種疾病。」

他說目前專家手上只有一個個案，如有未來有其他個案，他們在臨床方面將對這種病毒有較為明白的想法。