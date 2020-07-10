哈薩克遊客毆打海豹至昏迷　拖上岸供兒童拍照與玩弄

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異地旅遊時，一定要維護好自然景觀，更不要去傷害動物，以免觸犯相關法律。哈薩克近期傳出海豹被毆打的事件，有一群遊客拿起巨石、棍棒毆打海灘上的海豹，直到海豹失去知覺，被遊客拖上岸，有目擊者表示遊客毆打海豹是為了讓小孩能開心拍照，拍完照後牠就被扔回海裏，不知是死是活。

根據英國《每日郵報》報道，這群遊客在哈薩克東海岸的庫里克（Kuryk）村附近遊玩，看見海灘上的海豹，便拿起巨石、棍棒毆打牠，而另一群人則是站着圍觀，並沒有制止毆打，遊客一直毆打海豹，直到牠失去知覺，整段過程則被路人拍下（點圖放大瀏覽）：

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有目擊者向當地媒體透露，表示「他們一直毆打海豹直到牠昏倒，然後他們將牠拉出水中，以便讓小孩們拍照玩耍，之後他們將一動也不動的海豹扔回海裏，我不知道牠是否還活着」，而同一周在距離庫里克村約69公里的阿克套市（Aktau）也發生了類似事件，有一群遊客在小海豹接近他們時，朝牠扔石頭。

對此，哈薩克生態地質和自然資源部發言人薩肯（Saken Dildakhmet）表示海豹是非常友好和好奇的海洋哺乳動物，請大家尊重大自然的一切，他說「這些人在影片中的行為很瘋狂，令人髮指」、「這種行為可能會對海裡的動物造成極大傷害，並對這些動物產生不良影響，這些動物可能會變得好鬥，並攻擊人類」。

目前警方正在追捕這兩個案件的肇事者，而他們將可能面臨最高兩年的監禁。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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