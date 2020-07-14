英國貴族名校爆驚人性侵醜聞　多名女生網上講述遭強姦慘事

世界最古老大學之一的英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）近日爆出20多宗性侵醜聞，部分受害者聲稱在校園內受到美國的跨國兄弟會Alpha Epsilon Pi（AEPi）聖安德魯斯分會成員的侵害。對此，聖安德魯斯大學表示，將與警方合作調查。

英國聖安德魯斯大學為貴族名校，也是英國威廉王子（Prince William，右）與妻子凱特（Kate Middleton）的母校，圖為2005年兩人畢業時在校內合影（Getty）

CNN報道，聖安德魯斯大學近日傳出不少女性在名為「聖安德魯斯倖存者」（@standrewssurvivors）的IG帳號上爆料，稱自己在校園內受到性侵犯、人身攻擊和脅迫，且多項指控都指向很受歡迎的美國學生團體Alpha Epsilon Pi的聖安德魯斯分會。

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面對上述控訴，Alpha Epsilon Pi的聖安德魯斯分會已暫停受指控成員活動。

聖安德魯斯大學發言人13日表示，已與「聖安德魯斯倖存者」帳號的擁有人聯繫，並幫助所有受害者採取後續的處理，也會盡力與警方配合。

聖安德魯斯大學是英國威廉王子和妻子凱特的母校，是英語國家第三古老的大學，經常在全球高等教育機構排名中名列前茅。

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