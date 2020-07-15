疫情下最瘋狂網購：只看介紹影片就花近5千萬元買一座愛爾蘭小島

新冠肺炎疫情期間最大膽的網購非他莫屬了：一名歐洲富人只看了影片，就買下一座價值550萬歐元（約4,900萬港元）的愛爾蘭海岸私人島嶼，連踏上島嶼都沒有。

英國《衛報》報道，這名不願透露姓名的富豪僅看了影片，就買下這座64公頃、坐落於愛爾蘭科克郡羅林沃特灣的「馬島」（Horse Island）。

協助該交易的蒙塔古房地產（Montague Real Estate）執行長巴拉謝夫（Thomas Balashev）14日表示，「地主愛上這裡的風景。他特別想要不列顛群島中能夠提供像馬島那樣風景的島嶼。他在購買前沒有拜訪過島嶼，不過已經透過影片看見島上的風景和設施」。

點圖看看影片到底有多吸引：

+ 20 + 19 + 18

馬島上有7棟房子，包括一棟有6個臥室主要房子。島上還有一個碼頭、直升機停機坪、健身房、網球場和一個「沉船遊戲屋」。馬島擁有自己的電力、水和污水處理系統，島上的三個海灘、農田牧場和壯觀的景色讓其更有吸引力。

房產經紀人表示，地主在疫情爆發前就開始調查島嶼，並尋求在危機爆發後「盡快」達成協議。

馬島在維多利亞時代曾有座銅礦，在成為無人居住的島嶼前，馬島最多有137人居住，後來礦場和村莊都變成廢墟。1980年代，德國健身專家出身的富豪科爾貝爾（Gert Kölbel）買下這座島嶼並進行改造。

2007年愛爾蘭金融繁榮高峰期，馬島被黛博拉和阿德里安菲茨吉本（Deborah and Adrian Fitzgibbon）買下並升級改造。2018年，他們以675萬歐元的價格投放市場並於今年稍早降價。

【相關圖輯】內地大媽零工具全裸闖進東南亞叢林求生100日 為躲避猛獸要咁做（點圖放大瀏覽）：

+ 42 + 41 + 40

【相關圖輯】美患癌富翁埋百萬寶藏 10年內尋寶者無數5人命喪 提示就藏在這首詩中（點圖放大瀏覽）：

+ 11 + 10 + 9

延伸閱讀：

巴西總統的「鴕鳥心事」：博索納羅隔離治療的居家焦慮

英國知名塗鴉藝術家潛入倫敦地鐵塗鴉 老鼠拿口罩當降落傘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】