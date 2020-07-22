【美國疫情】拯救美國人免於捱餓　「食物券」的前世今生

美國為現今疫情最嚴重的國家，除了限行、病毒檢測、失業救濟金等措施，外界也許較少談及一項「救活」不少人的政策——食物券（Food Stamps）。在美國疫情爆發的頭三個月，申領食物券的人數多達六百萬。這項可追溯至大蕭條時期的福利政策，對於美國這個高度資本主義的社會，仍是有效的社會安全網。雖然特朗普在任內致力削減，卻在世紀疫情這個關頭，發揮重大作用。

這次疫情對於美國可謂帶來全方位衝擊，接連數月的大規模停業、停工，企業倒閉，導致大量美國人失業。美國六月失業率仍維持在大約11%，為二戰以來最差；超過25%人在過去一個月無法支付租金或房貸，近11%美國的家庭面臨糧食短缺的問題。

義工分發一箱箱食物，準備派發給巿民。（路透社）

近四成家長放棄吃足三餐

非牟利機構Hunger Free America在三月進行的民調示，全國37%家長因為不夠錢，減少進食或一日放棄至少一餐以餵飽子女。基於全國大規模停課，學童無法享用校內營養午餐，加上家長收入大幅減少，相關報告亦推算，兒童飢餓問題比2018年正常經濟狀況下激增五倍。

因此，除了失業救濟金，「食物券」成為了最折衷的紓困方案。《紐約時報》引述數字顯示，由今年2月至5月，申領食物券的增加了17%。對於不少一向自力更生的美國人而言，是生平首次申領食物券，要放下尊嚴和顏面，跨越心理關口；也有失業家長為了孩子，不得不申領食物券。

在公立學校任職業顧問已20年的Kelly Cintorn，也在疫情中首次申領「食物券」。

情緒上，我覺得很艱難，因我一向自力更生，但為了孩子不得不這樣做。 Kelly Cintorn

1940年，一名美國婦人以食物券購買食物。（Getty Images）

源起於大蕭條的救濟方式

美國「食物券」政策的全名為「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Association Program，SNAP），就是給予低收入戶領取食物的消費券。小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）第一任期始於經濟大蕭條，推出多項新政及社會福利政策，當中就包括於1939年5月首次推出的「食物券」措施。

其後，這項政策一度被中止，直至1960年代甘迺迪總統（John F. Kennedy）時期重；到1964年，詹森總統（Lyndon B. Johnson）任內通過把計劃進行永久性立法；至1971年，美國領取食物券的人數達到1000萬。

昔日的「食物券」顧名思義是一張券，今日主要以消費卡形式支付。（Getty Images）

特朗普削預算 派食物代替消費額

特朗普政府推動保守主義經濟政策，跟隨共和黨多年的「大巿場、小政府」方針，也實行反福利政策，因而去年底對「食物券」開刀。在美國，不論男女老幼、健康或殘疾、有沒有工作，只要符合相關入息上限都可申領「食物券」，因此被視為最貼近「無條件基本收入」（guaranteed income）的福利政策。

特朗普政府又認為，此項政策是助長依賴和浪費，因此在去年將整個「營養補充援助計劃」的預算削減了超過三成，並以直接派發意粉、麥片、罐頭、餐盒等方式，把每月發放到申請人電子消費卡的金額降低一半，這意味人們能自行選購新鮮食物方面的津貼減少了。此外，新政策下申請「食物券」的門檻亦有所提高，各州在發放金額上各異。

休斯敦一名伯伯領取了糧食物資。（美聯社）

今年新冠疫情爆發後，特朗普政府也不得不簡化申請「食物券」的程序，包括申請人毋須接受面試。《紐約時報》估計，目前全國約4300萬人領取「食物券」，即每八個美國人當中就有一人申領，比起2012年「金融海嘯」過後4800萬人申領的高峰略低。

在肯塔基州紐波特巿，單親媽媽MaKayela Johnson申領失業救濟足足等候了兩個多月，不過申領「食物券」後只等了一個星期，就收到一張355美元（約2769港元）的消費卡，可於任何超巿購買食物。在奧蘭多機場任職銷售員的Gabriel Ocasio Mejias於疫情期間失業，28歲的他收到消費卡時不禁落下男兒淚，形容曾試過到超巿因不夠錢埋單，尷尬的在收銀櫃台前放棄購物。這可見「食物券」解決的除了是飢餓感，也紓緩了不少人的心理壓力。

紐約一間士多的門上，貼上歡迎使用食物券的字眼。（Getty Images）

安全網？養懶人？

原本，在疫情爆發前，美國的失業率維持在近年低位，去年10月的失業率僅3.6%。申領食物券總人數由2012年的4800萬，跌至疫情前的3700萬，對於有意壓縮該項計劃的特朗普政府而言，可謂順水推舟。

然而，如今眾多美國家庭面臨手停口停的艱難時刻，「食物券」措施成為了第一道社會安全網，緩解了不少巿民糊口的問題，也紓援了龐大的精神壓力。因此，「食物券」政策重新成為兩黨關注議題。在國會復會之後，民主黨希望把「食物券」的上限金額增加15%，以應付糧食價格上升。兩黨在此方面相信會持續拉据。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）專家Angela Rachidi歡迎如今擴展「食物券」的做法，認為此政策正是應對經濟下行的合適方案。但她同時批評措施以往過度膨脹，當日後經濟好轉時，不希望「食物券」淪為養懶人的東西。