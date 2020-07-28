【新冠肺炎】新冠疫苗測試導致40%人發燒　代表疫苗危險？

美國生物科技公司Moderna7月27日表示，其開發的疫苗正展開後期人體測試，有望在2020年內面世。 各國均在為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）開發疫苗，不過在早前中國及英國的初期疫苗測試報告，不少人出現發燒症狀。藥物有副作用實屬正常，有專家認為重點是教育民眾，讓民眾充分理解疫苗可能出現的輕微症狀。

圖為寫有新冠疫苗的藝術圖片。目前一般預測疫苗可在年底或明年初面世。（Getty）

中國康希諾生物研究的新冠疫苗，正在中國解放軍上測試使用，其結果已在7月較早前發表在醫學期刊《刺針》（The Lancet）上。報告指出共有32%的人出現發燒，29%的人出現頭痛症狀。

而由英國牛津大學與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）合作開發的疫苗，測試報告亦緊隨發表。與中國的疫苗差不多，有近40%的人在施打疫苗後出現發燒，超過60%的人出現頭痛。看來發燒和頭痛是新冠疫苗常見的副作用症狀。

雖然多人發燒但均輕微

接近40%的接種者會出現發燒並不是小數字，因此康希諾和牛津均在第二次試驗時取消較大劑量疫苗測試。不過即使出現發燒亦大都只是輕微的，而且很快就自然消退。在牛津的測試中，僅有一人在施打疫苗後出現超過39度的高燒，需要送往醫院緊急治療。不過僅用一天就迅速退燒，恢復過來。

事實疫苗會造成副作用十分常見，最常見的副作用包括施打疫苗的手臂疼痛，或出現疲倦或發燒症狀。但這與因病菌入侵出現的症狀不同：病菌入侵人體會引起免疫系統反應，發炎和發燒就是免疫系統對付入侵病菌的自然信號，這些症狀可能會持續數天，直至人體擊退病毒後才會消退。

而施打的疫苗不具致病能力，疫苗用意是刺激免疫反應，以達到讓人體「記憶」病菌入侵的作用。人體出現症狀同樣是免疫反應的信號，但因疫苗不是病菌，不會自我複製或造成破壞，副作用症狀往往是輕微的，亦很快消退。

在只有極少數的情況下，疫苗才會造成免疫系統激烈反應，對身體造成傷害。

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疫苗副作用大小因人而異，但亦可透過劑量控制。目前科學家的臨床測試，就是希望找出能造成最輕微副作用，但又能激發人體足夠免疫力對抗新冠病毒的劑量。

美國馬里蘭大學（University of Maryland）醫學院疫苗開發中心主任紐齊爾（Kathleen Neuzil）表示，讓人民認識新冠疫苗的副作用十分重要：「與許多疫苗一樣，我們發現若讓人們知道預期效果，他們對副作用的擔憂就會減少。」