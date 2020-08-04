疫情、天災、蝗禍　全球糧食危機降臨

新型冠狀肺炎疫情持續逾半年，不論富裕國家乃至發展中國家，經濟活動受限，失業問題加劇，基層三餐不繼。聯合國４月警告，今年將會有數以億計人餓死，恐較死於新冠肺炎者更多。大流行之下，全球農業從人手、物流、生產成本以至顧客訂單飽受影響，加上今年蝗災、極端天氣等多重威脅，糧食供應不穩定。加上全球人口持續增長，對肉類及營養食物的需求有增無減，未來我們如何餵飽全人類？也許是時候來一場農業大辯論。

此為【疫襲農業】系列報道之一

種植獼猴桃和柑橘的中國四川農夫坦言，這是「從事農業近十年來最艱難的時候」。尤其是內地疫情爆發之初，正值關鍵的農務時節，需要適時灌溉和施肥，這些工作決定來年的收成好壞，若農作物未能及時收割，也會腐爛，損失慘重。

原本每年需要聘請多達80名工人的一個四川農場，因疫情請不到人，只好動員全家十多人到農地幫忙，並且工作至深夜。除了欠缺人手，疫情亦影響了肥料、農具的運送，額外成本大增。農夫面對的難題是，不少訂單都因疫情而取消了。原本不愁生意、種植貴價生果的農夫更憂慮經濟疲弱會令消費者轉買較廉價的水果。

氣候暖化引致的乾旱禍及東非農民。（路透社）

在太平洋另一端，就算是農業技術先進的美國，受到的衝擊也不少。加州為美國農業生產和出口的第一大州，據估計，當地農場和牧場今年的損失可能高達86億美元（約666.7億港元），當中以乳製品、核桃、杏仁和葡萄酒釀造最受打擊。由於當地的餐廳和學校關閉，業界失去了很多訂單。

加州聖華金農業局行政總監Bruce Blodgett表示：「因應疫情關係，農業活動要實施維持社交距離的措施，如要分隔員工、靠較少人工作等，這些都會增加成本，但農產品的售價卻不升反跌。」

疫情中斷物流 氣候衍生蝗災

香港中文大學生命科學學院教授林漢明向《香港01》解釋疫情對農業的影響，「疫情主要影響物流，以至農作物的收成是否合時，現時所見對農耕的影響並不太嚴重。」但疫情影響農民收入，而且飢餓和貧窮問題掛鈎，是次疫情帶來不少後果，長遠而言會影響農業生產力。

隨着全球經濟增長及物流發展蓬勃，農產品傾銷到世界各地，如今疫情卻使全球物流嚴重受阻。林漢明說：

（疫情）再持續下去，會嚴重影響經濟和購買力。大規模農業生產所需的種子、農藥、機械都依賴物流運輸。

物流和農業銷售鏈遇上阻礙，農業生產和經濟可能回到從前受區域限制的水平，而長遠需要視乎疫情發展，始知何時能恢復正常。

香港中文大學生命科學學院教授林漢明

林漢明指出，氣候變化對當前糧食危機的影響可能更值得關注，而且情況更為嚴重。他舉例，旱災、水災等極端天氣除了有機會令全年作物失收。另一個問題是害蟲，害蟲害怕冬天，難以捱過低溫，不少蟲卵在寒冬凍死，但近年全球氣候升溫，害蟲可捱過冬天，繼續繁殖。溫度和濕度的上升導致各地蝗災出現，加上季候風的模式轉變，蝗蟲可飛到更遠的地方。他指出，疫苗和藥物可控制疫情，但氣候變化問題卻無法在短時間內改變。

過去幾年，極端天氣現象頻仍，歐洲以至西伯利亞的熱浪尤其明顯。此外，印度不時發生旱災，對仰賴雨季帶來雨水的農民造成嚴重影響，大大打擊收成和收入。近月中國內地的水災亦影響到不少農民，大量農地和農作物遭淹沒。

水災不僅摧毀房屋道路，對農業生產和運輸亦帶來衝擊。（路透社）

林漢明相信，因應氣候變化，適合用於耕作的土地減少了，用以灌溉的水源需求增多，對地球的淡水資源帶來一定壓力。

「飢餓病毒」為禍 每日萬人餓死

水災、旱災、蝗災不絕，今年還碰上當代最嚴重的疫情大流行，導致整體糧食生產、運輸、分配，面臨更巨大挑戰。

樂施會7月發表名為《飢餓病毒》（The Hunger Virus）的報告，警告這場疫情將令糧食危機惡化，糧食生產商面對供應鏈切斷等障礙，不少人或失業，或收入減少，而且無能力購買食物。許多國家和地區推行封鎖措施，連人道救援物資的付運工作也大受影響。

疫情襲南非影響當地基層巿民，開普敦一處街站派發飯餐。（路透社）

該報告估計，直至今年底，全球平均每天有1.2萬人因疫情相關因素而餓死，而且比遭病毒奪命的人數更多，其中非洲和印度為重災區。聯合國屬下機構全球應對糧食危機網絡組織（Global Network Against Food Crises）另一份報告亦顯示，因受疫情影響，可能出現歷史上罕見的大饑荒。

目前，全球有55個國家和地區的1.35億人處於重度糧食不安全狀況，其中逾半生活在非洲，多達8,000萬人；另外有約4,000多萬人生活在中東和亞洲，其餘不足2,000萬人位於拉丁美洲。

就算富裕的美國，廣泛失業也讓大量民眾出現糧食不足的困境。（資料圖片）

拯救美國人免於捱餓 「食物券」的前世今生

麥肯錫全球管理顧問公司估計，新冠疫情可能導致非洲農業出口損失48億美元（約372.1億港元），並直接影響1,000萬非洲農民的生計，恐進一步打擊這些地區的糧食供應。

早在疫情爆發前，全球糧食供應情況已經不斷惡化。去年全球糧食危機的惡化速度是過去幾年最高，總飢餓人口達到8.21億人。從去年底至今，世界各地接連爆發了蝗災，禍延東非、中東和印度，還有澳洲山火和新冠肺炎疫情，其中非洲沙漠蝗災和疫情增加了全球農產品供給的不確定性，引致糧食市場波動。

沙漠蝗蟲於今年1月成群結隊侵襲印度西部的古吉拉特邦，肆虐面積超過四分之一國土，種植小麥、油菜、小茴香和馬鈴薯等合計2.5萬公頃的農地接連遭殃。在75%受蝗災肆虐的農地中，至少有三分之一的農作物慘遭毒手。蝗蟲亦肆虐於東非、中東等地，多地農作物損失慘重。

今年起蝗災不斷，東非肯尼亞也是重災區之一。（路透社）

「全球各地新冠肺炎病毒蔓延，加上內戰、蝗災等禍害，而且天氣持續乾旱，正在影響全球糧食流動率，導致糧食短缺危機。」美國史丹福大學食品安全與環境中心主任David Lobell發表研究報告分析，造成這場糧食危機的最重要因素，與低收入勞工收入下降有關。

他指出，這群低收入勞工多從發展中國家移居到富裕國家，工作後寄錢回老家。可是，疫情使這群外勞失業，收入大減，導致發展中國家的經濟受到影響，並引起糧食短缺問題。

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《疫襲農業 天災蝗禍引爆全球糧食危機》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。