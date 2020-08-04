【新冠肺炎】美國73歲婦確診送院　與失散逾50年妹妹意外重逢

新冠肺炎（COVID-19）疫情令無數人分離，但原來也可能令人重逢。美國內布拉斯加州（Nebraska）一對失散逾50年的姊妹因病得福，姊姊患上新冠肺炎，在醫院與妹妹重逢，成為這場瘟疫大流行下的一項奇蹟。

新冠肺炎：在這場疫情下，反而讓克里平（右）能夠與妹妹博羅（左）在失散逾半世紀後重逢（Methodist Health System Twitter）

73歲的克里平（Doris Crippen）5月初出現流感症狀，感到全身乏力，她意外摔斷手臂後獲送醫治理，檢測後發現自己確診感染新冠肺炎，再獲送到另一間醫院接受治療，意想不到的是，她竟遇上在該醫院任職的妹妹博羅（Bev Boro）。

53歲的博羅在弗里蒙特（Fremont）的敦克勞花園（Dunklau Gardens）醫療中心擔任藥物助理長達22年，當她在病患名單中看見克里平的姓名時嚇了一跳。她憶述：「我簡直不敢相信。我想『天哪，一定是我姐姐』。」

兩姊妹是同父異母，已長達半個世紀沒有見面。在妹妹博羅還是個嬰兒時，家庭就已經離異，博羅與14個兄弟姊妹之中的4人獲州政府安置，克里平則與親生母親一起居住。一家人從此離散各地。

妹妹博羅決心前往相認，但因姐姐耳朵不靈敏，她便將父親的姓名寫在紙上，克里平看完當場落淚。這些年來姊姊克里平不斷尋找失散的兄弟姊妹，卻始終無法找到下落，沒想到新冠肺炎會讓她們兩姊妹重逢。

克里平說「找到妹妹真是一種幸福的感覺。經過這麼多年，這真是太神奇了……真是令人難以置信。我從沒想過會再找到她。」她們已計劃其他家庭成員會面，並且希望能找到其他失散手足。

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