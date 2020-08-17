【新聞背後・新冠肺炎】D614G變種傳播或更快　疫苗研究不受影響

馬來西亞醫學研究所在2個感染群組的4名病人身上，首次發現新型冠狀病毒（COVID-19）名為D614G的變種，而這種變種被指傳染速度較在中國武漢出現的病毒株快10倍。報道出現後隨即受到關注，讓人擔心會否讓今天全的疫情繼續惡化，或正在研發的疫苗是否會變得無效。

圖為8月13日，莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）研製的新冠疫苗，疫苗已開始投入生產試驗。（Reuters）

首先新病毒應稱之為「G614」，它是由原本「D614」的病毒突變而成。病毒名稱是指第614個胺基酸由D轉變成G，因此D614G是對變異的稱呼，而非對病毒的稱呼。

而D614G的變異並非今天才發現，早在7月已有研究報告指出變種的存在，而且有快速取代舊中國武漢發現的病毒株趨勢。根據報告指出，這變種3月開始於歐洲已廣泛存在。

在報告中說明G614的病毒較D614的傳染力更高，在實驗中是原始版本的10倍。不過需注意的是，實驗室細胞瓶中的研究不等於真實人體情況。病毒在人體內感染會受多個環境因素的影響，包括病毒自身及宿主各種蛋白的相互作用，而這個更為關鍵。

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無證據殺傷力更大

但即使病毒傳播能力更快，並不代表病毒殺傷力更大。根據分別在美國西雅圖對175名患者及芝加哥88名患者的研究，未有發現G614病毒有更強殺傷力，同時亦未發現患者會更難治療。

鑑於G614自3月在歐洲數量已廣泛上升，若G614更具威脅，在歐洲造成的死亡率應會增加，但目前病患者整體死亡率未有太大變化，依然維持在1%左右。

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重點抗原未有變化

至於會否影響疫苗開發，上述7月的研究指出D614G的變異未有對病毒最重要部分「棘蛋白」（Spike protein）的抗原造成太大改變。病毒依賴同樣機制感染人體細胞，也就是說病毒的免疫性未有受到太大影響，原有針對舊病毒開發的疫苗仍然有效。

報告特別對兩種病毒進行實驗，顯示針對兩種病毒的抗體可同時對雙方起作用，意味D614G的變異對今天正進行的疫苗開發，不會造成太大影響。

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