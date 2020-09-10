全球民眾正熱切期待新冠肺炎疫苗面世，其中牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗原是被寄予厚望的代表之一。然而，阿斯利康日前發表聲明指，一名新冠疫苗測試者在接種後，出現「不能解釋的疾病」（unexplained illness），故決定暫停第三期臨床測試。 除牛津疫苗外，中國康希諾生物和俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）的疫苗等也是同類型重組病毒疫苗。究竟腺病毒疫苗的原理是什麼？是否不及其他類型疫苗安全？

這款名為AZD1222的疫苗，是由一種感染了黑猩猩的普通感冒病毒的弱化版本（腺病毒）製成。原本已經進入較大規模的第三階段臨床試驗，在英國會有逾一萬人測試者參與、美國有三萬人、南非有2000人，巴西則有5000人參與。

研究團隊在此前的人體測試中發現，該疫苗不會對參與者造成任何嚴重的不良影響，只會引起一些輕微的副作用，例如肌肉疼痛和發冷。

牛津大學團隊利用黑猩猩的普通感冒病毒的弱化版本（腺病毒）製成疫苗。(路透社)

這類腺病毒疫苗屬於非複製型病毒載體疫苗或重組病毒疫苗，是以基因工程將病毒棘突蛋白基因添加到腺病毒（adenovirus），進入細胞後卸載基因，繼而誘發免疫反應。

其原理是透過在腺病毒裝入新冠病毒的S蛋白基因，制成腺病毒載體疫苗，刺激人體産生抗體。S蛋白是新冠病毒入侵人體細胞的關鍵「鑰匙」，無害的腺病毒戴上S蛋白的「帽子」，假裝自己很「兇」，讓人體産生免疫記憶。

技術相對成熟 不乏成功案例

腺病毒疫苗這種技術並非全新，相對成熟，過去曾用於動物的狂犬病和犬瘟熱，強生（Johnson & Johnson）也曾以腺病毒製造愛滋病病毒（HIV）和伊波拉疫苗，在人體測試上初步均見成效。強生這次針對新冠病毒開發的腺病毒疫苗，亦計劃於九月展開第三期臨床測試。

傳統的疫苗一般可分為，滅活性疫苗（killed vaccine）以及活性減毒疫苗（live attenuated vaccine）。雖然活性減毒疫苗的效果較滅活性疫苗為佳，但對於一些較有危險性或致命性的病毒，如愛滋病病毒、伊波拉病毒、馬堡病毒等，在使用上仍有安全性的疑慮。而腺病毒疫苗等重組病毒疫苗，則屬於第二代疫苗。

腺病毒疫苗過去不乏成功例子，如愛滋病和伊波拉疫苗。(Getty Images)

不過，利用重組腺病毒作為載體將目標蛋白之DNA序列帶入體內，除了沒有傳統疫苗危險性之外，經實驗證明可同時引發先天性免疫（innate immunity）以及特異性免疫（adaptive immunity）反應，達到全面性的保護效果。

腺病毒載體型疫苗的最大優勢，在於具有製作簡單、安全、有效的特性，並能夠對使用者產生長期的保護效果。

缺點則是，此類疫苗研發需要考慮如何克服「預存免疫」。以進入臨床試驗的重組新冠疫苗為例，該疫苗以5型腺病毒作載體，但絕大多數人成長過程中曾感染過5型腺病毒，體內可能存在能中和腺病毒載體的抗體，從而可能攻擊載體、降低疫苗效果。

腺病毒疫苗的好處是，製作簡單和安全。(路透社)

安全性不如其他疫苗？

那麼，腺病毒疫苗與其他類型疫苗的安全性比較如何？

首先，mRNA疫苗安全性最令人看好。因為它沒有傳染性，不是一個毒株，只是一段序列，包在一個安全的載體裡面。而且mRNA在體內可以被酶自動生物降解的特點增強了其安全性。同時，正因為mRNA在體內容易被酶降解，增加了不穩定性，也可能影響其有效性，至今從未有過mRNA疫苗正式面世。另一類DNA疫苗則存在和人體基因結合的風險。

(資料來源：國金證券研究所)

至於減活疫苗和滅活疫苗，前者不適合用在傳染率、致死率高的疾病，如新冠肺炎病毒，因為它感染人體的風險在所有類型的疫苗中是最高的。而後者則以病毒本身病原體製成，但病原體已經被高溫或化學物質殺死，較減毒疫苗安全，惟缺點是可能需要追加接種以維持保護力。

總括而言，腺病毒疫苗或許不如mRNA核酸疫苗般安全，但較滅活疫苗和DNA核酸疫苗在安全性方面為佳。這次牛津及阿斯利康的疫苗在第三階段臨床測試遭遇挫折，但也不代表研發已告失敗，反而是一個提高疫苗安全性的重要一步。