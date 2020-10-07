「畢彼特喝過的水」賣十萬日圓？日本販賣機以「買了就幸福」招徠

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你願意花多少錢買一瓶水呢？日本最近出現一台自動售賣機，陳列外觀幾乎一致、但名稱不同的瓶裝水，還號稱「買了就會幸福」，引起網友熱烈討論。
日本YouTuber實測「買了就會幸福」自動售賣機過程：
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根據日本媒體《Jタウンネット》報道，東京墨田區最近出現一台名為「買了就會幸福」的自動售賣機。機器上雖發售24種品項，但遠遠望去，看起來都像是同一種瓶裝水。
不過要是靠近仔細一看，就會發現每種水的名稱、價格都大不相同。最便宜的「多達300cc的天然水」只要30圓日幣（約港幣2.2元），但是「只有300cc的天然水」卻要價300圓日幣（約港幣22元），同樣是300cc，價格卻差到10倍。然而Jタウンネット記者實際購買後，卻覺得味道大同小異。
其他還有「品質優良的水」、「人氣NO.1的天然水」等等許多特別的名稱，價格也從數十日圓到數萬日圓不等。其中最為昂貴的，則是一個被稱為「畢彼特喝過的水」，一瓶就要10萬圓日幣（約7,330港元），價格十分驚人。
原來這台售賣機，其實是藝術展「すみだ向島EXPO 2020」的裝置藝術作品。作者的巧思也引起網友廣大迴響，紛紛表示：「這個好有趣」、「簡單傳達了如何在價格與取名上吸引消費者的商業手法」、「明明是『買了會幸福的自動販賣機』，卻有賣『喝了會不幸的水』呢」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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