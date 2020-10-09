俄羅斯堪察加半島海域不明污染　95%生物死亡　遊客與科學家中毒

俄羅斯堪察加半島卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘驚傳有毒物質洩漏，造成海床上95％的海洋生物死亡，不僅海面漂浮着厚厚一層淡黃色泡沫，海豹、章魚、貝類死後不停被沖上岸後堆積，竟堆成一片「屍體海灘」，引發民眾質疑是因附近軍事試驗場的火箭燃料洩漏。

俄羅斯卡拉克提斯基海灘出現海洋生態災難：

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當地的衝浪客是第一個海域發現有異樣，但同時也是受害者之一。有20人遭受到嚴重的視網膜灼傷，也有發燒、嘔吐等中毒症狀出現，隨後參與海域調查的科學家也同樣有視網膜灼傷的情況。

當地導遊羅森柏格（Kristina Rozenberg）表示，「我們的人去潛水後，浮出水面時眼眶都噙着淚水！整個海底都是動物的屍體，所有海洋生物都呈現灰色或黃色，就像是在熱水中沸騰一樣……而這一切都發生在我家附近200公尺的地方。」

卡拉克提斯基海灘附近的海水受到有毒物質污染，變成灰或黃色：

然而勘察加自然資源與生態部最初仍堅定否認，指卡拉克提斯基海灘水色和氣味沒有任何問題，紀錄表示為「沒有異常」。但根據綠色和平組織的水質調查，海域中的苯酚含量要比正常水平高出2.5倍，而石油含量更高出3.6倍，徹底反駁生態部的「無異常結論」。

來自上級的壓力可能是官方不願坦然面對的原因，自從總理普京（Vladimir Putin）6月時關切西伯利亞漏油事件後，官員對生態污染事件寧願保持噤聲。

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綠色和平組織領袖耶布洛柯夫趕往現場後，也記錄下當時的慘狀，「我們觀察到海洋表面有一層淡黃色的泡沫，且海水也不透明。我們也在一處海灘發現大量動物的屍體，污染程度不僅僅在表層而已，在深處仍有污染情況，且隨着海岸線還再擴散。」

勘察加州長索洛多夫（Vladimir Solodov）隨後於10月5日公開承認，半島外海地區可能已經被有毒物質污染，專家正在調查相關細節，並穿上寫有「我們是太平洋」的T-shirt發誓，一定會給予民眾一個公開透明的調查結果。

有民眾推測，可能是距當地10公里的Radygino軍事試驗場有問題，在8月演習時發生失誤，導致劇毒的火箭燃料洩漏流入海中，但俄方國防部嚴正否認這一猜測。

根據索洛多夫提供的最新的消息指出，距離當地35公里的科澤爾斯基遺址可能是罪魁禍首，該地自蘇聯時代以來就在地底深處存放有毒物質，從1979至1982年共埋藏了約100噸有毒物質與農藥，還有包括逾20噸的砷化合物。