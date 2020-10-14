iPhone 12千呼萬喚下終可支援5G網絡　美媒：別開心得太早

蘋果公司（Apple Inc.）終於正式公布推出iPhone 12，作為蘋果最大市場的美國當然高興和關注新機。不過當地不少媒體在歡喜完後都問道，其實現在美國全國5G支援情況一般，加上美國非常大，一些所謂5G覆蓋的地方實質相比4G快不了多少。

圖為10月13日美國iPhone 12發布會。新iPhone支援5G，成為最大焦點。（Reuters）

iPhone 12是蘋果第一款5G手機，有看過直播的朋友都會知道，蘋果在發布會上集中宣傳新iPhone連接5G有多快。5G理論上擁有4G百倍速度，下載4K影片或串流影片毫無難度，但問題是，美國真正支援如此快速5G的地區仍然十分有限。

「更低頻」的5G波段

5G在美國當然不是新東西，三星、LG等新款手機早在2019年先後進軍美國後，美國電訊商便已陸續提供5G服務。只是至目前為止，美國三大電訊商5G在美國覆蓋率仍然有限。與香港相同，即使是一個城市內也不是哪裏都能收到5G，更不用說偏遠地區。

美媒USA TODAY生動地描述了今天美國5G覆蓋的情況，文章以香草、士多啤梨、朱古力分別代表5G的三種頻譜，低頻、中頻及高頻5G。在美國中頻5G又稱為sub-6 5G，高頻是mmWave 5G，與香港常說的低頻是sub-6 5G，高頻是mmWave 5G不同，美國還多了一個「更低頻」的5G波段。

三大電訊商目前的情況，就是在雪糕中提供了大量的香草，混有一些士多啤梨，但只有很少量的朱古力。不論是AT&T、T-Mobile還是Verizon，朱古力一定不會多，分別是香草的多與少。

圖為10月13日美國iPhone 12發布會，行政總統庫克（Tim Cook）手上拿着最新款iPhone。（Reuters）

然而這個「香草味」5G，與真正的5G有相當落差，只比4G快一點點的速度。加上電訊商聲稱的「全國覆蓋」只是按人口比例計算，市中心以外的地方，以至鄉郊地區，連低頻5G都無法覆蓋。美國有線新聞網絡（CNN）就指出，在今天的情況下，用戶不應對新5G電話速度抱太大期望。

當然iPhone 12的推出有其標誌性，畢竟美國是iPhone主要用戶之一，外界相信新iPhone出現會加快美國建設5G網絡覆蓋，5G iPhone相對Android機而言雖然晚了點才出現，但還是有一定意義。