烈火後的希臘籠牢：難民營循環悲劇　不應再有人被困其中

大火燒毀莫利亞營地後一個月，歐盟執委會（European Commission）曾公開承諾「不會再有另一個莫利亞營」，但目前仍有超過7,500人被困在萊斯沃斯島（Lesbos）上另一所新建營地，生活條件極為惡劣。此外，還有成千上萬民眾，包括7,000名兒童，受困於其他希臘群島中的難民營，同樣面臨健康和安全的嚴峻威脅。 撰文：無國界醫生

2020年9月9日的莫利亞難民營。當晚大火燒毀大部分營地，翌日再爆發另一場大火，令營地全遭燒毀。© Enri CANAJ/Magnum

自2016年3月歐盟與土耳其達成協議後，急需受到保護的人因而更陷於苦境——來自敘利亞、阿富汗和伊拉克等國的移民和難民抵達愛琴海島嶼，包括萊斯沃斯島、薩莫斯島（Samos）、希俄斯島（Chios）、科斯島（Kos）和多德卡尼斯群島（Leros）後，便遭到無限期扣押。人們居於過於擁擠和不安全的環境中，甚至缺乏居所，衛生條件惡劣，也無法獲得基本服務，就連自己的國籍狀態和法律地位也無從得知。在萊斯沃斯島和薩莫斯島，我們的團隊目睹不少人正面對嚴重心理健康問題。我們一再呼籲當局立即撤離弱勢人群，並採取可持續而合乎人道的解決方案，取代圍堵移民策略。

莫利亞火災後，無國界醫生與450個組織、網絡、團體和政界人士合作，組成聯盟，繼續呼籲緊急撤離所有在希臘島嶼的難民和尋求庇護者到安全住所。早前我們也發起一份聯署，目前已有超過165,000人簽署。

大火過後，數千人被迫露宿街上，無國界醫生在附近設立一間診所，同時繼續在莫利亞營地的診所提供醫療服務。© Enri CANAJ/Magnum

希臘群島上永無止境的苦難

1. 活於擠擁和極不衛生的苛刻環境中

※ 萊斯沃斯島

莫利亞火災後所建的新營地，只是複製了莫利亞營地的各種苦難：環境過份擠擁，有些家庭被迫與其他家庭住在同一帳篷裡上，缺乏私隱。單身男子住在擁擠的大帳篷內，裡面設有大量雙層床。帳篷大小不一，平均每個帳篷住了7-8人，而單身男子居住的大帳篷則住了90-100人。營地只有345個臨時廁所，也缺乏乾淨水和淋浴設施，家長需在海中為孩子洗澡。此外，人們每天只獲分發一次食物。冬季即將來臨，可是營地只是草草建於海邊一個廢置的射擊場上，無法抵禦雨水和寒風。

※ 薩莫斯島

瓦西收容中心 (Vathy reception centre) 的情況也令人非常擔憂。一個為650人設計的營地現時收容了大概4,300人。營地生活條件同樣非常惡劣，垃圾和老鼠隨處可見，衛生設施和衛生用品短缺。營地內的人們生活艱困，缺少食水和廁所，食物質素惡劣。醫療方面，被關押在營地的人幾乎只能依靠人道主義組織和少數公共機構提供的服務。幾個月來，他們都沒有得到政府任何支援。

2019年9月起，無國界醫生在瓦西營地每天為居住在接待中心外的人分發4.1萬升食水，食水派發量目前已逐漸增加至每天8.1萬升。© Enri CANAJ/Magnum

2. 2019冠狀病毒病 (COVID-19)

※ 萊斯沃斯島

火災發生前，當局在莫利亞營地對移民和尋求庇護者實施隔離，但是措施考慮不周，造成極大破壞和危險。希臘當局所頒布的大規模隔離措施，目標不在於改善公共衛生，而是以阻止病毒傳播為名，把移民囚禁於地獄般的環境。幾個月來，無國界醫生一直呼籲當局全面疏散莫利亞營内所有居民，並把有緊急醫療需要的病人轉送到希臘大陸或歐盟各國的安全居所。

火災發生後，警方封鎖道路，防止移民進入附近的城鎮。人們被迫露宿街頭。目前他們被困於新營地中，無法採取保持社交距離等預防措施。最近，新營地出現至少15宗2019冠狀病毒病確診個案，確診者及其密切接觸者已一同被隔離。

※ 薩莫斯島

2019冠狀病毒病確診病例已增加至90宗，目前約有40人在收容中心接受隔離，當中包括確診者及其家屬。可是，當局仍未採取醫療應對方案。在瓦西營地裡，已有44名病人出現嚴重的2019冠狀病毒病症狀；至少8名病情嚴重的病人無法在薩莫斯島的醫院取得所需治療。

在薩摩斯島營地中，我們的健康推廣員致力向人們分享醫療資訊，例如如何預防感染2019冠狀病毒病。© Enri CANAJ/Magnum

3. 心理健康危機

移民、難民和尋求庇護者被關押在希臘島嶼，面臨日益惡化的心理健康危機。許多人經歷過極端暴力和創傷事件，但他們在希臘的生活條件惡劣，例如遭受持續暴力、缺乏基本服務和支援，使他們陷入絕望，並大大加重他們面對的精神痛苦。惡劣環境對弱勢群體的影響更深，例如無人陪伴的未成年人士。

加上希臘當局以抗疫為名，在營地實施封鎖措施，深化對難民的不人道對待，導致他們身心健康惡化，也把他們推入更絕望及憤怒的境地。此後，營內氣氛更為緊張，暴力事件大幅上升。

4. 無國界醫生的工作

自1996年以來，無國界醫生一直為身處希臘的尋求庇護者和移民提供醫療和人道主義援助。2014年，無國界醫生擴大在希臘的工作規模，支援從土耳其抵達萊斯沃斯島和希臘大陸等地的尋求庇護者。自2016年起，醫療隊再增加多方面的支援，包括提供基本醫療護理、慢性病治療、性與生殖健康護理、物理治療、個人和團體/家庭臨床心理支援、精神科護理，以及全面的社區支援。

五年來，我們的團隊目睹人們的身體和精神健康不斷惡化，「歐盟和土耳其協議」更使歷經創傷的人無法脫離困境。© Enri CANAJ/Magnum

無國界醫生團隊現時的工作重點：

※ 在萊斯沃斯島

‧ 設於莫尼亞營外的診所治療病人，並接送病人往返新營地；

‧ 在米蒂利尼鎮 (Mytilene)，我們繼續治療及酷刑和性暴力對待的受害者，他們於原籍國、前往希臘途中，或在莫利亞營地中遭遇創傷事件，繼而出現嚴重的心理健康問題。然而，2019冠狀病毒病爆發後，當地實施封鎖，所以能前往心理健康診所就診的人較以往少。過去我們每天能平均提供10次輔導服務，現在每週只有兩至三次。

‧ 關注慢性兒科疾病和生殖健康服務

‧ 監測新營地的整體情況以及病人的需求。我們目前仍不斷思考下一步行動，以及探討如何調整工作。

※ 在薩莫斯島

‧ 營運醫療服務，重點關注生殖健康、心理健康和基本醫療服務；

‧ 每天為瓦西營地內大部分居民提供食水；

‧ 在官方收容中心附近設立廁所。

在薩莫斯島，難民、移民和尋求庇護者的生活條件極為惡劣；當中有大約有2000名兒童。 ©MSF

歐洲的阻嚇和圍堵政策（policies of deterrence and containment）踐踏人們尊嚴。歐盟各國藉詞要保護各國邊界安全，實際上是執行阻擋移民的不人道政策，特別在疫情爆發時伺機濫用國內民衆的不安情緒，進一步收緊移民政策。歐洲各國正把踐踏人性的行爲制度化，將阻嚇和圍堵政策系統化，置人們於更絕望的境況。

目前歐洲圍堵抵達歐洲的尋求庇護者，並阻止其他人前往歐洲尋求庇護，這種政策必然會製造一個又一個「莫利亞營地」，直至諸如莫利亞火災出現，才迫使歐洲各國領導人注意問題，並且公開面對責任，然而他們的回應往往只限於承諾重新安置幾十名兒童，或者提供金錢和其他援助。

一名難民在瓦西營地帳篷中撐著拐杖行走。 © Enri CANAJ/Magnum

因此，我們嚴正呼籲：

1）立即疏散希臘群島的移民到安全住所；

2）取消希臘群島的圍堵移民政策；

3）取消只著重阻嚇和遣返的政策，並提供合乎人性的安排和實施保護政策。