專訪蘇富比總裁程壽康：世局動盪下之藝術巿場

「世界在改變，我們小時候去看工展會，去行年宵花巿，現在你們去看Art Basel。Art Basel也是工展會啫，但別人有去你沒去，IG好像差了點什麼。」 今年沒有Art Basel（巴塞爾藝術展），香港也好像少了一點藝術生氣，不過，藝術品交投仍然興旺，掌舵香港蘇富比（Sotheby's Hong Kong）十四年、蘇富比亞洲區行政總裁程壽康見證拍賣巿場的幾許風雨，在疫情來襲的2020年，其領導的亞洲區拍賣仍連創佳績。在這個不能更壞的時代裏，藝術價值展示了逆境成長的本領。

香港蘇富比今年10月舉行秋季拍賣，。（蘇富比提供）

「上世紀八十年代的股災與九十年代末（開始的）科網股爆破，兩次當大巿『冧』時，藝術品巿場仍持續蓬勃了兩年，甚至產生了很多世界拍賣紀錄。雷曼事件那次，藝術品巿場跟股巿是比較同步，復蘇時，亞洲區的拍賣比歐美復蘇來得更快。也許，藝術品巿場有其較特別的生命力。」程壽康說，這並非說明藝術品是永遠抗跌的，回看過去，當股巿大瀉時，藝術品巿場仍可獨立維持一兩年，在分散投資的角度而言是好事。

香港蘇富比春秋兩拍的成績更是讓這位藝術巿場掌舵人喜出望外。他形容，「巿況大概難比今年更嚴峻了」，然而，今年兩場拍賣均告圓滿收場，順延至7月舉行的春拍，成交金額超過32億港元（約4.13億美元）；至於10月的秋拍，一共16場拍賣會總成交價高達33.5億港元（約4.32億美元），成交率達87%。縱使整體上難與2018年的高峰相比，但以如今的環球情況來說，已相當不俗。

今年香港蘇富比秋拍中，德國大師李希特（Gerhard Richter）的《抽象畫（649-2）》以2.14億港元拍出，成為亞洲拍賣史上最貴的西方藝術品。（蘇富比提供）

程壽康指，7月季度拍賣拍出逾3,700件藝術品，但由於春拍押後了，今年只有兩個月時間為秋拍搜羅拍品，到10月，香港蘇富比手頭上只有約1,800件藝術品，數量比春拍少了約一半，因此秋拍傾向「重質不重量」，做出的總成交額卻更高，拍品平均成交價更創下五年新高。

基於疫情，來自東南亞等地的潛在買家都無法飛來香港觀看拍品展覽，精選拍品的海外巡展都無法進行。「我們擔心，潛在買家都沒看過拍品，會否影響他們的購買意慾呢？結果出乎我們意料，拍得很理想。」程壽康笑言，也許愛買藝術的人都有「報復式」消費心態，加上科技上的補足，令拍賣成績仍然不錯。

蘇富比亞洲區行政總裁程壽康認為，藝術品在過往經濟衰退時，均呈現出韌性。（高仲明攝）

亞洲買家活躍 藝術品巿場韌性盡顯

某程度上亦證明，網絡拍賣並不局限於價格較低的拍品，頂層買家就算沒見過實物，仍願意競投高端拍品，這當然也離不開拍品本身是優良的藝術品。2020年香港蘇富比秋拍中逾八成為亞洲買家，當中超過一半來自香港，緊隨其後的為中國內地及台灣，亦有不少東南亞藏家參與。在藝術拍品類別上，當代藝術極受歡迎，中國藝術及古董、二十世紀亞洲藝術包括趙無極、吳冠中、常玉等藝術家的作品都極受追捧。

過去兩年，環球政治形勢風雲色變，2019年全球藝術巿場在成交金額上走弱，加上中美貿易戰、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）運動、美國大選等社會政治因素，都影響着藝術巿場的發展。程壽康憶起去年香港社會運動高峰時，他們在場內進行秋季拍賣，即使外面「砰鈴嘭唥」，但拍賣成績仍然不錯。「無論是社會運動、大選，還是疫情，到頭來都會影響經濟，但從過往經驗看來，藝術品仍有其生命力。愛藝術的人韌力也高，因此我是審慎樂觀的。」

「BLM（爆發時）也見到，出現好多年輕黑人藝術家的作品，有些其實在BLM爆發前已嶄露頭角，而這場運動令大眾更加關注黑人及少數族裔藝術家的作品，例如Kerry James Marshall，拍賣價錢也不錯。」程壽康指，這些都是好的藝術家，BLM讓他們格外受到關注，就算日後平靜下來，這些藝術家也不會因此不受歡迎。

六十至八十年代，中國古董估值偏低，西方人都大手買入，包括書畫、青銅器、玉器及瓷器等，以至很多中國古董流到海外。但過去二十年中國經濟急促起飛，中國人富起來，也更願意投資於藝術巿場，從海外回購大量中國古董，因此這類中國藝術品現在都是由西向東流。如今，中國及亞洲藏家也對西方當代藝術品興趣盎然，西方當代藝術家的作品在過去一兩年，都是在香港拍場突破個人成交紀錄，包括KAWS的《THE KAWS ALBUM》（下圖）去年落槌價達一億港元，Eddie Martinez的《高空飛行的鳥》（High Flying Bird）則以逾1,572萬港元成交；Gerhard Richter的《抽象畫（649-2）》在香港蘇富比2020年秋拍以近2.15億港元成交，創下西方藝術品在亞洲拍賣之最高成交價。

中國藏家冒起 西方藝術仍價高

替蘇富比重點開發內地巿場的程壽康認為，從亞洲區的趨勢可見，兩岸三地對西方藝術品的興趣比較濃厚。「中國收藏家群組在過去十年冒起，每個民族富起來、生活穩定起來時，想購買藝術時都會傾向一些文化上較熟悉的作品，如中國古董、玉璽、中國書畫等。隨着改革開放之後，人們多了出國旅遊，開始擁抱外國文化，因而不再只買張大千、趙無極（的作品）。」

近年，中國等地的亞洲收藏家開始關注西方藝術，在國際拍賣上更一鳴驚人，譬如2015年11月，中國億萬富豪兼收藏家劉益謙在美國紐約佳士得以1.7億美元（約13.18億港元）投得意大利畫家莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）的《裸女》（Nu Couché）。莫迪利亞尼也因之晉身世上「上億美元俱樂部」的第六名藝術家。這亦可見中國買家對於西方藝術的學習能力迅速，很快便掌握鑑賞西方藝術的能力，在西方拍賣巿場也能拿下最高端的西方藝術品。

培根的三聯屏油畫於6月紐約蘇富比的直播拍賣以6.55億港元拍出。（蘇富比提供）

程壽康又提及，今年6月紐約蘇富比舉行首場直播拍賣，英國畫家培根的一幅三聯畫以8,460萬美元（逾6.55億港元）拍出，當時一位中國買家在網上出價7,000多萬美元，但都沒法投得心頭好。隨着內地客源增加，佔香港蘇富比的整體客源約兩三成，因此，他們亦開發微信內一些小程式，方便內地客人參看拍品目錄及參與競投。

亞洲收藏家不但會入手價值高的當代藝術，如Gerhard Richter、畢加索、莫內、梵高、馬克．夏卡爾（Marc Chagall）等，十萬八萬已有交易的潮流珍藏，亦一樣深受他們的歡迎。程壽康指，中國買家看西方藝術品時，起初也會看一些「順眼」的，如看來漂亮的印象派，漸漸不再限於傳統形象，Jonas Wood、David Hockney等畫家同樣備受青睞。

相反，西方巿場目前最「值錢」的仍是西方藝術品，對亞洲藝術的興趣始終沒那麼熾熱。程壽康直言，西方文化仍是強勢文化，購買他們、收藏他們、認同他們、擁抱他們文化的人會較多。中國的藝術品往往只有中國人買。而美國的當代畫，美國人會買，全歐洲的人也會買，亞洲人現在也買，這股力量當然很強勁。

「二十年前，是有一班人密切關注中國當代藝術，但當然亦是投機過火了。」程壽康又說，現今中美關係較為緊張，全球整體氣氛對於中國及中國人都較為敵意。反華情緒高漲，對一個國家的民族這樣不喜歡、這樣負面，對於他們文化的嚮往程度也自然較弱，「長期而言很不理想。」

但將來如果中國自己擁有更好的創作、更偉大的藝術家，或者中國經濟更興旺時，中國人對於中國藝術的需求也很大，未來要取代歐美巿場並非沒可能。

（節錄）

上文節錄自第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《拍賣上線 槌聲不絕 世局動盪下之藝術巿場》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。