2020泰國小姐選美出意外　清邁外景吊橋突然斷裂　30佳麗全墮河

2020年泰國小姐選拔賽出意外，共30名參賽的泰國小姐7日來到清邁市中心一家景觀餐廳拍攝紀念照片，攝影師讓30位佳麗走上吊橋，正當她們擺好姿勢向鏡頭揮手時，吊橋疑似不堪負重而繩索斷裂，導致所有參賽佳麗們瞬間落水，群體大受驚嚇得發出尖叫聲。

根據泰媒khaosod報道，2020年泰國小姐選拔活動7日進行到第2天的比賽，30名參賽佳麗前往清邁，在龐寶海灘附近的一家景觀餐廳享用午餐並進行拍攝。餐廳內部營造出南洋風的造景，不僅以茅草屋作為建築造型，四周圍繞著湖水，進入餐廳內部還需經過一座吊橋，營造出小橋流水的愜意氛圍，非常適合在此地拍照。

報導指出，攝影師遂請30名泰國小姐齊聚吊橋合影，沒想到，正當所有佳麗準備好完美的姿勢，邊向鏡頭揮手致意時，支撐吊橋的繩索與基柱疑似不堪負重而使整座橋崩塌，30名佳麗一瞬間全體落水……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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受到驚嚇的她們忍不住發出了「啊！」的驚恐尖叫，有些人急着爬出水面，有些人則還反應不過來，混亂場面看來十分地狼狽。

據主辦單位表示，餐廳的湖水並不深，大約僅60公分高，在這場意外中有7名參賽者受到擦傷、瘀傷等輕傷，被送往醫院檢查與治療，其餘23人則繼續前往下一個行程。此外，參賽佳麗們也請所有支持她們的民眾不用過度擔心，並感謝支持者一直以來給予的關注。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】