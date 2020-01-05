人行：保持穩健的貨幣政策靈活適度　用好定向降準等政策工具

2020年中國人民銀行工作會議1月2日至3日在北京召開。會議總結2019年主要工作，分析當前經濟金融形勢，部署2020年重點工作。人民銀行行長易綱、黨委書記郭樹清出席會議並講話。

中國人民銀行行長易綱。（中國人民銀行官方網站）

會議認為，2019年，在黨中央、國務院的堅強領導下，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，人民銀行堅持實施穩健的貨幣政策，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，持續深化金融供給側結構性改革，不斷改善金融管理和服務，各項工作取得顯著成效。一是貨幣政策針對性實效性進一步提升。二是防範化解重大金融風險攻堅戰取得關鍵進展。三是金融支持實體經濟力度不斷加大。四是金融改革開放不斷深化。五是金融服務和管理水平不斷提升。

關於2020年工作，會議要求，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，實施穩健貨幣政策，堅決打贏防範化解重大金融風險攻堅戰，深化金融改革開放，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，為經濟高質量發展創造良好的貨幣金融環境。

人民銀行黨委書記郭樹清出席會議並講話。（中國人民銀行官方網站）

保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定

一是保持穩健的貨幣政策靈活適度。加強逆週期調節，保持流動性合理充裕，促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應。繼續深化利率市場化改革，完善貸款市場報價利率傳導機制。繼續推動銀行通過發行永續債等途徑多渠道補充資本。堅持發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

二是堅決打贏防範化解重大金融風險攻堅戰。釐清各方職責邊界，壓實各方責任，防範道德風險。建立健全金融機構恢復處置機制、損失分擔機制和激勵約束機制。做好重點金融機構風險處置工作。持續開展互聯網金融風險專項整治，基本化解互聯網金融存量風險，建立健全監管長效機制。加快建立房地產金融長效管理機制。進一步發揮存款保險機構在風險處置中的作用。加快建立金融委辦公室地方協調機制。

三是以緩解小微企業融資難融資貴問題為重點，加大金融支持供給側結構性改革力度。健全小微企業貸款考核激勵機制，落實授信盡職免責制度，營造敢貸願貸能貸的政策環境。推動發揮多部門合力，用好定向降準、再貸款再貼現、宏觀審慎評估和徵信管理等政策工具，切實推動改進小微企業融資。加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。聚焦深度貧困地區，健全金融支持產業帶動脫貧機制，助力打贏精準脫貧攻堅戰。

2020年中國人民銀行工作會議1月2日至3日在北京召開。（中國人民銀行官方網站）

積極穩妥推進人民幣國際化

四是加快完善宏觀審慎管理框架。編制宏觀審慎政策指引。構建宏觀審慎壓力測試體系。加快建立完善本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理機制。逐步擴大宏觀審慎政策覆蓋領域。組織實施系統重要性銀行評估，推動出台實施金融控股公司監督管理辦法。

五是繼續深化金融改革開放。深化金融市場和金融機構改革。積極發展債券市場，繼續推動債券市場基礎設施互聯互通。加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃。深化中小銀行和農信社改革，進一步健全政策性銀行治理結構。積極穩妥推進人民幣國際化。深入推進外匯管理體制改革，支持自貿試驗區、自貿港等在外匯管理改革方面先行先試。

六是加強金融科技研發和應用。貫徹落實金融科技發展規劃，建立健全金融科技監管基本規則體系，做好金融科技創新監管試點工作。繼續穩步推進法定數字貨幣研發。進一步擴大全球法人識別編碼（LEI）的應用領域。

七是全面提高金融服務與金融管理水平。統籌推進金融法律法規和規則體系建設。強化金融統計監測分析，打造符合大數據發展方向的金融統計平台和金融基礎數據庫。

會議強調，做好2020年金融工作任務艱鉅，責任重大，使命光榮。要確保黨中央、國務院關於金融工作的各項部署落實到位，為決勝全面建成小康社會作出更大貢獻。