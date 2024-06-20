林毅夫港大演講：中國人均GDP在2049年前達到美國一半　靠3大優勢

世界銀行前高級副總裁兼首席經濟師林毅夫19日（周三）在香港大學進行題為「復興：中國的發展成就、挑戰與展望」的演講，表示他對中國人均GDP在2049年前達到美國的一半充滿信心。



林毅夫19日（周三）在香港大學進行題為「復興：中國的發展成就、挑戰與展望」的演講。（朱加樟攝）

在談及中國的經濟成就時，林毅夫指，改革開放以來，根據世界銀行的標準，中國已經有8億多人脫貧。即使一直以來「中國崩潰論」的聲音不絕，又有聲音指中國不能維持增長，但事實是中國經濟在過去45年來沒有遭受系統性危機，在世上獨一無二。

中國提出要在2035年基本實現社會主義現代化，2049年建成社會主義現代化強國。林毅夫預測，由現在到2035年，中國應該能實現每年經濟增長5%至6%；2035年至2050年間則降至每年經濟增長3%至4%。林毅夫表示，他對中國人均GDP在2049年前達到美國的一半充滿信心。

（左起）香港01創辦人于品海、林毅夫、香港大學經管學院副院長鄧希煒及香港大學政治與公共行政學系教授李成。（朱加樟攝）

中國三大優勢

林毅夫提出，中國在經濟發展上有三大優勢。首先，中國有14億人口，中國有良好的STEM（科學、 科技、 工程及數學）教育，這方面每年培養超過700萬畢業生，數量是歐洲、美國、日本、韓國的總和。

第二，中國擁有全世界最大的市場，一旦有新的技術突破，就能迅速投入市場，競爭力也會增強。

第三，中國擁有最好的產業配套體系，如果想在中國將新的想法變成產品，所需的時間和成本都很低。林毅夫舉例，比如電動汽車特斯拉（Tesla）在上海建廠，第二年產量就達到48萬輛。

于品海表示，中國在復興路上面臨的最大挑戰是外界並不理解中國。（朱加樟攝）

于品海：最大挑戰是外界不理解中國

香港01創辦人于品海在對談環節上表示，中國在復興路上面臨的最大挑戰是外界並不理解中國。于品海以「新質生產力」和「生產要素」為例，指如果西方不明白這些概念，則無法理解「中國現在在做什麼」。

以「新質生產力」這一名詞為例，于品海指在內地的人會很容易理解這概念，但是由於西方經濟學沒有這一名詞，西方世界或會一笑置之。

于品海更直指，近日香港立法會上關於「新質生產力」的討論，也顯示香港對這一概念認知不足，僅認為「新質生產力」只限於科技發展，但其實「新質生產力」的真正內涵遠比科技發展豐富很多。

于品海認為，中國確實需要與西方對話，與經濟學界對話，讓外界理解「中國發展」的意義，以及中國謀求發展的意圖。如果中國與西方彼此無法理解，就會有紛爭和誤解。