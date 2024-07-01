堅持守正創新　三中全會改革的基本思路

在推遲大半年後，中共二十屆三中全會終於要在7月15日至18日召開。從6月27日中共政治局會議發布的公告、6月11日中央深改委五次會議以及總書記習近平近期講話內容，外界可以大致看出這次三中全會改革的主題、目標以及方法等基本思路。



1978年中共十一屆三中全會成為中國進入改革開放時代的標誌。此後，中共歷屆三中全會都以規劃改革、推動發展為主要目標。其中影響較大的包括1984年十二屆三中全會決定將改革從農村推向城市；1993年十四屆三中全會決定建立社會主義市場經濟制度；2013年十八屆三中全會提出完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。

二十屆三中全會將審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，這也是二十屆三中全會的主題。

根據6月27日召開的中共政治局會議公告，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。

2013年十八屆三中全會審議通過了《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》。決定提出，全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化；努力開拓中國特色社會主義事業更加廣闊的前景。

十八屆三中全會的報告首次明確提出要「推進國家治理體系和治理能力現代化」。（新華社）

從字面上看，二十屆三中全會提出的全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，與十八屆三中全會的內容一樣，只是加了「繼續」兩個字。

換句話說，在改革目標上，二十屆三中全會與十八屆三中全會一脈相承。只不過，二十屆三中全會增加了「推進中國式現代化」新主題，比十八屆三中全會相對模糊的「努力開拓中國特色社會主義事業更加廣闊的前景」更加清晰。

「中國式現代化」是習近平2021年在慶祝中共成立100周年大會上提出的概念。此後，中國式現代化被官方解讀為習近平新思想的重要內容，也是今後一個時期官方的主要口號之一。

2021年7月1日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在天安門城樓上出席「慶祝中國共產黨成立100周年大會」並發表講話。（新華社）

二十屆三中全會將圍繞如何推進中國式現代化謀劃全面改革。按照習近平今年5月在企業和專家座談會上的說法就是，進一步全面深化改革，要錨定完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這個總目標，緊扣推進中國式現代化。

中共政治局會議公告稱，各地區各部門各方面對二十屆三中全會將通過的決定稿給予充分肯定，認為決定稿深入分析了推進中國式現代化面臨的新情況新問題，科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署。

這段話的意思是，三中全會的決定稿已經充分考慮了中國面臨的新情況、新問題以及各方面的利益，並在黨內外取得了廣泛共識。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

政治局會議對進一步全面深化改革提出了六條原則，即堅持中共全面領導；堅持以人民為中心；堅持守正創新；堅持以制度建設為主線；堅持全面依法治國；堅持系統觀念。這是三中全會改革的基本思路。

對於改革的政治方向，政治局會議強調必須堅定維護中共中央權威，確保改革始終沿著正確政治方向前進。也就是說，維護習近平在全黨的核心地位決不能動搖，中國現有的根本政治制度也決不能動搖。

中共十九大上，習近平思想被宣布將寫入中共黨章，成為繼馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表及胡錦濤科學發展觀之後中共又一理論指導思想。（資料圖片）

政治局會議指出，堅持人民有所呼、改革有所應，做到改革為了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共用。這是表明改革必須能夠解決老百姓關心的實際問題，讓民眾有獲得感，提振社會信心，否則改革有可能淪為空喊口號。

政治局會議還稱，堅持以制度建設為主線，加強頂層設計、總體謀劃，破立並舉、先立後破，築牢根本制度，完善基本制度，創新重要制度；堅持守正創新，緊跟時代步伐，順應實踐發展，突出問題導向，在新的起點上推進理論創新、實踐創新、制度創新、文化創新和其他各方面創新。

5月23日下午，習近平在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會並發表重要講話。（新華社）

這是表明改革不會觸動根本政治制度和基本經濟制度，但在具體領域都可以有突破和創新，突出要用新思路和新辦法解決新問題。比如在建立現代產權制度，釐清政府與市場的邊界，破除各種行政壟斷，建設全國統一大市場，建立現代企業制度，廢除對非公有制經濟各種形式的不合理規定，保證民營企業公開公平公正參與市場競爭等方面，都可以進行大刀闊斧的改革。

整體上看，中共二十屆三中全會的改革思路和目標與十八屆三中全會基本相近，不排除二十屆三中全會的決定能起到提振社會信心，尤其是民營企業、投資者和消費者信心的作用。但與10多年前相比，中國當下面臨的內外環境都發生了巨大變化，二十屆三中全會能否破除經濟增長乏力、社會信心不足的難題，還有待觀察。

（本文獲《聯合早報》授權刊載）

