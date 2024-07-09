賴清德一石二鳥： 斬鄭文燦祭旗示威 逼蔡英文派系皈依

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦，疑涉犯貪污治罪條例被抓，並請辭海基會董事長一職。賴清德在公開行程響應媒體喊話時表示，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然」，他並強調，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作。

從語義上看，「不得不然」和現在人們熟知的網絡用語「不作不死」相差無幾。賴清德當眾甩出這四個字，真可謂直戳鄭文燦心窩子，早早給鄭文燦定了性。後面再加上「肅貪是目前政府重要工作」的跟述，更有一點殺鄭文燦為新政祭旗的味道。

鄭文燦雖然是新潮流系的人，和賴清德系出同門，但若從過去幾年的政治立場看，說他是蔡英文的人，不會有人不同意。

賴清德當選後，雖然外交、防務、安全、兩岸領域為讓美國放心，都沿用了蔡英文留下的班底，副手蕭美琴甚至還是蔡英文的閨蜜。

但作為一個富有賭性、有政治野心的人物，要說賴清德會甘願被蔡英文和她留下的班底束縛，那是不可能的。

從其它美國不那麼關注的職位都使用自己的親信，就知道賴清德決不甘心「蔡規賴隨」，一有機會他是一定要建立自己的班底，走自己的路。

如果蔡英文留下的人馬仍然認蔡英文為主人，不肯改換門庭投靠賴氏山門，等賴清德立穩足後，必然會一個個把他們拿掉。

圖為蔡英文參訪「亞洲．矽谷計畫」執行中心桃園營運總部，現場體驗以流動支付在販賣機購買商品，送給桃園市長鄭文燦。（中央社）

更何況這個鄭文燦這個人，還被認為是民進黨「二太子」，給賴清德競逐大位製造過障礙。

四年前賴清德與蔡英文角逐黨內初選時，鄭文燦不僅明確站位蔡英文，還有意在2024年的大選中與賴清德一決輸贏。若不是他後來發生學歷造假醜聞，輔選又搞得一塌糊塗，說不定今年大選他就是賴清德在民進黨內的最大對手。

從本意上說，賴清德本來就不願意重用鄭文燦這個人。同樣是蔡英文的所謂「英派」人馬，安排其他人如吳釗燮、顧立雄等掌管核心安全或軍事部門，鄭麗君做行政院副院長，卻把鄭文燦這個前副院長打發到海基會這個位高無權、徒有虛名的冷衙門，而且差不多拖到最後一批才公布，就知道賴清德對鄭文燦根本不感冒。

只是因為當時賴清德還沒上台，蔡英文在黨內仍居相當影響，還不方便露出牙齒，才勉勉強強給了鄭文燦一個名分。

以賴這個人的性格，如果鄭文燦到任後立刻改換門庭宣誓效忠，同時收斂自己，也許賴還會給他一條出路。但是鄭文燦上任後，不僅未及時表忠，反而還利用自己在桃園長期深耕形成的影響，試圖介入桃園市長選舉，這就引起了賴清德的警惕。

「忠誠不絕對就是絕對不忠誠」，民進黨其實也信這個，如果放任鄭文燦這樣做，桃園就會成為鄭文燦的根據地。

而兩年前鄭文燦的學歷醜聞和桃園九合一輔選失敗對鄭文燦只是皮外傷，並未構成致命殺傷。如果有了桃園這個根據地，再利用自己的人脈優勢串聯其它勢力，四年後大選，鄭文燦就會成為賴清德的威脅，他屆時會不會跳出來和賴清德進行黨內爭奪都很難說。

既如此，賴清德怎會坐等威脅來臨？所以，無論是出於震懾蔡英文遺留派系人馬的需要，還是為了剷除鄭文燦這個潛在威脅，亦或是為了反貪收攬民心，他都不可能放過這個機會。鄭文燦被彈壓後，就算不步陳水扁的後塵坐牢，政治生命也完結了。而蔡英文留下的其他人馬，也應該會感到陣陣寒意，需要盤算如何投靠賴清德的門廳。（轉自微信公眾號 杭子牙）