隨「鄭文燦模式」殞落　蔡英文系勢力殆盡？

歷經法庭三次攻防，涉貪的台灣海峽交流基金會前董事長鄭文燦本月11日被收押，執政的民進黨立即對他停權三年。無論華亞科學園區收賄案最後判決為何，這位曾經權傾一時的「大阿哥」政治生命已告終結。



鄭文燦7月6日被桃園地檢署聲押禁見的消息震驚全台。當天他尚能面帶笑容走出桃園地方法院，其友人於30分鐘籌措新台幣500萬元（約合119.7萬港元）協助交保。7月9日法院二度召開羈押庭，改為裁定新台幣1200萬元交保，鄭文燦再度於40分鐘湊足700萬元補足交保金，讓外界見識到他的政商實力。不過，他最終只能黯然坐上囚車前往看守所。

7月11日，桃園地方法院開羈押庭，裁定鄭文燦收押禁見。（中時新聞網）

鄭文燦是前蔡英文的愛將，個性圓融，又博聞強記，民進黨內各派系都願意與他合作。若非新竹前市長林智堅假論文事件連帶揭出自己的假論文，鄭文燦就是蔡英文的接班人。沒想到與大位擦身而過，在同黨賴清德執政下，他竟淪為階下囚。

2014年鄭文燦意外當選桃園市長，正逢桃園甫升格為直轄市，財政寬裕，他不分藍綠雨露均霑，府會關係良好。積極任事的他，從不掩問鼎大位的企圖，這些年來與財團企業關係廣闊綿密，惹來不少爭議，有「鄭百億」外號。

據報道，八年任內他賣了396筆公有土地，高達新台幣697億元（約合166.9億港元），還有很多農地重畫等，市值上漲超過新台幣6000億元（約合1437.3億港元）。在野黨指控鄭文燦包括小檜溪自辦重劃工程等案，有把土地「點石成金」的能力。所以很多人對鄭文燦涉貪並不意外，但不解的是，為何檢調僅挑2017年收賄未成的華亞科學園區擴大徵收舊案？

時任桃園地檢署檢察官的國民黨立委吳宗憲指出，當時偵查鄭文燦就有好多條線同時進行，鄭文燦非常可能爆出案外案。

2020年1月，蔡英文選前之夜晚會在台北舉辦，民進黨籍時任桃園市長鄭文燦到場宣揚民進黨政府政績，為蔡英文催票。（資料照片）

台灣總統府、行政院和民進黨7月6日就統一口徑，強調尊重司法，期盼司法勿枉勿縱。賴清德罕見親自宣誓決心，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，不得不然」。在法庭攻防過程中，高等法院兩度接受檢方抗告，甚至點名地方法院忽略鄭文燦「實質影響力」，發回地方法院更裁，外界都感受到官方非押鄭文燦不可，必去之而後快的決心。

少數綠營人士在司法程式上為鄭文燦叫屈，但無人聲援鄭文燦，深怕捲入政治旋渦中，包括英系人馬噤若寒蟬，顯示英系勢力消失殆盡，已無影響力。

賴清德力挺2019年站在他身旁的民進黨立委林俊憲參選台南市長，而原屬黨內派系「正國會」的立委陳亭妃，民調領先林俊憲，正布局參選民進黨中央執行委員等，慘遭「正國會」除名，被視為正國會向賴清德繳交「投名狀」。

藍營則視之為宮廷鬥爭，認為愛恨分明的賴清德正以打貪之名，報復2019年黨內總統初選針對他的英系人馬，尤其是當時居中串連同屬黨內新潮流派系的北流、中流力挺蔡英文的鄭文燦。

而且，七年前鄭文燦與相關人士已得悉檢調單位在監聽，才歸還500萬元；七年後鄭文燦還將答辯方向傳給秘書，對檢調偵辦方向、進度都了然於胸，顯然檢調等單位可能還有其人馬意圖影響案件偵辦。

2019年，民進黨舉辦黨內總統初選，蔡英文與賴清德針鋒相對。（資料圖片）

根據在野民眾黨黃國昌揭露的公文，鄭文燦2017年收500萬元後幫忙辦說明會，桃園市政府行文到行政院，將該案列為重大事項推動；該案關鍵人廖俊松2018年到台總統府陳情，時任總統府秘書長的吳釗夑也行文行政院，當時的行政院長就是賴清德。內政部雖未通過該案，賴清德當時就知道總統府和桃園市政府想促成此事。

2018年8月鄭文燦剛出《鄭文燦模式》一書，賴清德親自出席推介式，他以武俠小說《倚天屠龍記》男主角張無忌形容鄭文燦說，鄭文燦從野百合學功夫，還團結明教與六大門派，未來台灣的政治模式，應該就是「鄭文燦模式」了。

不過，行事作風與鄭文燦迥異的賴清德，此時對「鄭文燦模式」心裡有底，才會在組閣時將他排除在外。鄭文燦雖被發配至海基會這個「冷衙門」，依然積極促進兩岸交流，和賴清德等獨派人士截然不同。有人說鄭文燦此舉踩到賴的紅線。

賴清德政府打黑肅貪是把雙面刃，固然能為賴清德獲得民意肯定，但鄭文燦過去能呼風喚雨，不乏政界到司法體系的包庇；賴政府若有決心徹查，是否會血流成河，動搖黨本？ 若僅辦鄭文燦一人或抓在野黨人士湊個數，仍會被看破手腳。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

