二十屆三中全會公報發布　包含13大項「重大舉措」

按照既定節奏和安排，中共二十屆三中全會在閉幕當天（7月18日）對外發布全會5000餘字公報，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。公報同時提出，到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。



公報寫道，學習好貫徹好全會精神是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。要深入學習領會全會精神，深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證。據此可以推斷，今次全會最終《決定》將包含四大方面：主題、重大原則、重大舉措、根本保證。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

在主題方面，公報寫道，面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。

在重大原則方面，公報寫道，要以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加註重系統集成，更加註重突出重點，更加註重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

作為重大原則的補充，公報還提到了「七個聚焦」，也即：聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。

在重大舉措方面，公報提到13大項系統部署，具體為：構建高水平社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高質量發展體制機制，構建支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水平對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍隊改革。

中共二十屆三中全會在北京舉行，習近平向全會作工作報告。（影片截圖）

在根本保證方面，公報提到，黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。強調以黨的自我革命引領社會革命的高度自覺，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，完善黨的自我革命制度規範體系，不斷推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。要堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，深化黨的建設制度改革，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以釘釘子精神抓好改革落實。

此外，值得一提的是，公報將「中國式現代化是走和平發展道路的現代化」也列入根本保證，表示要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，推動構建人類命運共同體，踐行全人類共同價值，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，深化外事工作機制改革，參與引領全球治理體系改革和建設，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

在最後，公報對於短期任務和挑戰做了鋪陳，包括實現全年經濟社會發展目標，統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施，織密社會安全風險防控網，切實維護社會穩定，加強輿論引導，有效防範化解意識形態風險，有效應對外部風險挑戰，引領全球治理，主動塑造有利外部環境，健全全面從嚴治黨體系，改進作風，克服形式主義、官僚主義頑疾，持續為基層減負，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，紮實做好巡視工作。

按照慣例，公報發布之後一周左右，官方會對外發布《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》及習近平就《決定（討論稿）》向全會作的說明。