「茅台最難的一個中秋」釋信號　全球市場面臨第三波中國衝擊？

中秋節假期過後的首個交易日，美聯儲降息預期和港股連日來的上揚，並沒有對中國股市起到明顯的提振效果，上證綜指9月18日驚險守住2700點。



回想起來，最近一輪中國股市的跌勢引起媒體高度關注是在去年底今年初。當時上證指數在一個多月裡接連失守3000點、2900點，打起2800點保衛戰。一轉眼，A股都已經到了2700點，媒體報道的興致也不高，可見市場有多冷，預期有多低。

最近一年來，內地官媒、學者時不時得站出來反駁「中國崛起見頂論」，但方方面面的資料確實讓人不敢輕易樂觀。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

官方9月14日公布的多項數據都顯示，中國經濟依然動力不足。8月份，中國規模以上企業工業增加值連續第四個月增長放緩，是2021年9月以來放緩時間最長的一次；社會消費品零售總額的增速也低於前一個月，不及市場預期。

這個下行周期中的「老大難」房地產問題，還是沒有好轉。雖然官方已經出台了不少提振措施，但無論是新房還是二手房，價格都在下跌，完全沒有企穩跡象。其中，新建住宅價格8月同比下跌5.3%，是九年來最大跌幅。

拋開這些數據，看看身邊發生的一些事，也能感到陣陣冷風。正值樓市傳統的「金九銀十」，好多地產仲介最近在社交媒體上卯足全力推廣新樓盤，「骨折盤、白菜價、價格腰斬、開發商血虧放大招」，廣告貼子裡的推銷字眼一個比一個震撼，可底下的留言還是一片觀望聲——「再等等」「還有向下的空間」。

今年春節，駐美大使謝鋒在招待會場合致辭指出，「中國經濟崩潰論」一再崩潰， 「中國經濟見頂論」毫無事實根據。（中國駐美國大使館）

最近內地媒體也報道，中秋節、十一國慶之前過節送禮，以往都是白酒銷量最好的時候，可好多商家都感嘆今年行情冷清。曾經被視為「理財產品」的茅台價格持續走低，有人形容這是「茅台最難的一個中秋」。茅台的主力消費行業是金融、基建、房地產，茅台行情冷冷清清，這些行業的近況可想而知。

中國經濟低迷的狀態持續一年多仍不見太大轉機，是在很多人意料之外的。長期觀察國際地緣政治的新加坡巡迴大使陳慶珠，本周在李光耀公共政策學院的一場講座上形容，這就是世界正在面對的又一波「中國衝擊」。

陳慶珠指出，冷戰結束後，世界經歷了三波「中國衝擊」。第一波來自中國經濟勢不可擋的快速崛起，中國在入世後的20多年，躍升為僅次於美國的第二大經濟體；第二波衝擊是中國崛起後形成的中美激烈競爭的態勢，從貿易、科技、軍事，到價值觀、軟實力，雙方對世界秩序主導地位的爭奪將長期持續。如今中國經濟增長放緩、面對困難，這是中國給世界帶來的第三次衝擊。陳慶珠說，目睹過中國經濟快速增長，近幾年看到突然減速，讓人深感震驚。

中國人民大學重陽金融研究院新近推出研究報告《荒謬的敘事：西方興起「中國崛起頂峰論」的梳理及應對建議》。（網絡截圖）

國際觀察人士對於中國發展的預期還是有爭議，但疑慮越來越明顯，保持樂觀顯然更困難了。全球最大對沖基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）9月18日接受彭博電視採訪時直言，經濟放緩加劇的情況下，中國存在「真正的問題」。雖然強調所有國家都會經歷起起落落，並表示會繼續把投資組合的一小部分留在中國，但達利歐認為，中國目前面對的局面比1990年的日本更具挑戰。

要知道達利歐可是被中國輿論形容為「頭腦清醒的生意人」，他在四年前還公開呼籲西方世界不要對中國的崛起視而不見，別因為「反北京的偏見」而錯失大好機會。

一些內地輿論會把外界對中國經濟的擔憂，視為渲染對中國發展的悲觀情緒，甚至是「唱衰」中國，是從預期的角度圍堵中國，但不要忘了，以現在中國的經濟體量，中國打個噴嚏，全球經濟很可能都會感冒，外界確實很難不擔心中國經濟疲軟可能帶來的外溢效應。

房地產是中國最重要的支柱產業。（視覺中國）

雖然中國是主要製造國而非主要消費國，但14億人口的市場不能小覷，中國市場是好些跨國企業全球銷售額的重要組成部分；對於很多與中國經貿關係緊密的亞洲國家來說，中國經濟放緩，更是不可避免地會給經濟前景蒙上陰影。

《紐約時報》專欄作者史蒂芬（Bret Stephens）去年還警告，「不要把中國的不幸看作我們的幸運」，他甚至認為，在經濟惡化時，國內的穩定未必是必然的，而經濟的衰退，也可能讓北京在一些事情上冒險，例如在台灣問題上。這樣的研判有些過於極端，但眼下中國經濟缺少良性預期，而且這樣低迷的狀況會持續多久，預期會不會螺旋式下滑都是未知。面對這波衝擊帶來的顛簸，中國內部或外部的人，都得繫好安全帶。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

