新中國成立75周年｜讀懂中國，從北京中軸線開始

提到北京你會想到什麼？是萬里長城，還是紫禁城，抑或是天安門廣場？

2024年7月27日，在印度新德里舉行的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」全要素、一次性列入《世界遺產名錄》。

北京中軸線始建於元，成型、豐富於明清，發展、傳承於近現代，是逾7個世紀城市歷史遺存不斷累積疊壓的結果。該中軸線全長7.8公里，由15處遺產構成要素組成。中軸線北端為鐘鼓樓，向南經萬寧橋、景山，過故宮、端門、天安門、外金水橋、天安門廣場及建築群、正陽門、中軸線南段道路遺存，至南端永定門，太廟和社稷壇、天壇和先農壇分列中軸線東西兩側。

2024年7月27日，在印度新德里舉行的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」全要素、一次性列入《世界遺產名錄》。（香港01）

國慶長假前，《香港01》記者由南向北行走了這條中軸線，不得不說，這不僅是北京這座城市的文化符號和精神座標，也藴含着中國的秩序觀、天下觀。甚至可以毫不誇張地說，讀懂了北京中軸線，也就在一定程度上讀懂了中國。

為什麼這麼說？

首先，北京中軸線很好體現了中國傳統文化中的「和」、「中」。比如人們熟悉的「和而不同」、「中道」、「允執厥中」等，中國古代典籍將都城選址的「擇中」位置與天地萬物的調合、國家社會的安定緊密聯繫在一起，北京中軸線尤其是這一文化和理念的體現和承載。

其實這一理念也體現在中國對外關係政策中。比如俄烏戰爭爆發後，國際社會紛紛猜測和追問中國究竟是挺俄還是挺烏，還有不少聲音要求中國譴責俄羅斯的戰爭行為。但中國始終沒有站隊，因為基於中國政治文化的慣性，這並不是一個非黑即白的選擇題，而是有着複雜的過程和歷史經緯，唯有「中道」才可能找到停戰促和的有效路徑。

再比如中美衝突，習慣了霸權替代邏輯的美國堅定認為強國必霸，所以必須在中國將強未強的時候將其遏制住，而在中國看來，中國自古以來就不屑於改變異族的宗教信仰，也對擴張領土並不熱衷。9月初在2024全力以赴峰會（ALL-IN SUMMIT 2024）上，著名國際關係專家、芝加哥大學教授約翰·米爾斯海默和諾貝爾經濟學獎獲得者、哥倫比亞大學教授傑弗瑞·薩克斯的對話很能說明問題，前者完全站在美國的利益和立場上，後者則儘可能站在第三方乃至人類的立場上，自然高下立判。

其次，北京中軸線內含着中華文明的連續性。中華文明被認為是持續時間最長且唯一一個從未中斷的古老文明，從文明的載體來看，中國幾千年來雖然政權不斷更迭，但政治傳統和文化傳統始終保持着連續性。這一點，從北京中軸線所承載的元、明、清歷史就不難看出。在景山公園，至今還保留着明朝最後一位皇帝明思宗崇禎的自縊和殉國遺址。

也因為這樣的連續性，每一個新朝代的建立，都強調本朝對前朝的繼承和革新，而非簡單的推倒重來、崩潰重建。即便到了現代，中國共產黨作為唯一執政黨，也不斷強調政治繼承的連續性，對前任絕不會全盤否定，鄧小平推動的歷史決議對毛澤東「三七開」的評價，就是很好的說明。美國前國務卿基辛格在《論中國》中也說，中國的每一次分裂都被視為不正常的暫時現象，每次改朝換代後，新朝均沿襲前朝的治國手法，再次恢復連續性，中華文化的精髓歷經戰禍考驗，終得以延續。

最後，北京中軸線體現了中國一貫的「隆禮重法」。禮部是中國古代最重要的部門之一，在中軸線上，為禮儀服務的區域佔有重要位置，重要的禮儀建築、必需品、儀式和王朝帝國的治理位於這裏，皇帝的言行舉止也歷來受到嚴格的「禮」的限制。

什麼是禮？荀子認為，「人生而有欲，欲而不得，則不能無求。求而無度量分界，則不能不爭；爭則亂，亂則窮。」國家自然難以接受不受節制的慾望，因而採用禮制，為的是「欲必不窮於物，物必不屈於欲」，讓慾望追求與物質供應能夠維持平衡，有序發展，社會才不至於「亂」及「窮」，這就是建立禮制之所指。

權力、自由、共同體、社會關係都是社會存在的要素，任何一種要素被過分突顯，都可能破壞人自身以及共同體內其他人的權利。這就是為什麼不少人認為禮是法在中國的補充，甚至法是禮在中國的具體實現。歷史學家王賡武在《王賡武談世界史 歐亞大陸與三大文明》一書中直言不諱說，「禮」是一個絕妙的概念，在某種程度上說，它是中國的法治替代品，但它並非處處令人滿意，因為要想把它制度化是非常困難的，儀式方面除外。從這個層面就很容易理解，為何中國的法治建設如此艱難，同樣也可以理解，為何中國在接待外賓和舉行主場外交時要如此「隆禮」。

今年是新中國成立75周年，隨着中國的崛起，世界範圍內都面臨着認識中國和認識中國共產黨的迫切命題，雖然拜登上台之初就將21世紀定義為民主與專制的對決，但顯然這樣的二分法並不足以概括中國。看今日之中國，就不可能不了解她的過去，不了解她的過去，就不可能預測她的未來。而要想讀懂中國，不妨從北京中軸線開始。