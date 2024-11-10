這10萬億究竟是否符合預期？

自10月12日財政部發布會說，「這次化債規模，是近年來支持力度最大的一次。」而後，市場就一直在等待人大批覆流程。終於，11月8日全國人大常委會後召開了萬眾矚目的新聞發布會。財政部部長藍佛安宣布審議通過近年來力度最大的化債舉措——人大批準的資金分為兩部分：一是6萬億債務限額用於化債，分三年發行，打開了地方政府繼續舉債的空間。這部分是實打實的增量措施；二是未來5年每年從新增地方政府專項債中安排8000億，累計4萬億，專門用於化債。這部分屬於存量措施，是從原本會新增的地方政府債券里安排出來用於化債，不是單獨新增的額度。總共加起來，10萬億。



還有一個2萬億，是「2029年及以後到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元，仍按原合同償還。」這個嚴格來說，不能算進來，畢竟是2029年以後的事情了，而且是「仍按原合同償還」。



按照官方的說法，計劃在2028年之前將14.3萬億的隱性債務降至2.3萬億。這項政策旨在穩住地方債的長期預期，有計劃化解地方隱性債務風險。那麽到底怎麽解讀？更多內容見《果然10萬億！但不是傳統手段的10萬億》，本文想要回答的是，到底符不符合市場預期呢？市場已經回答了。

中國經濟・中國商業・中國貿易・中國股市・中國上海：2022年8月3日，中國上海的行人在巨型電子熒幕附近的路口等待過馬路。（Reuters）

化債政策發布後，富時A50指數最大跌幅超5%，人民幣短線跳水300基點最高至7.18，市場為何作出如此反應？這是因為，此前，市場預期財政擴張規模在10萬億以上，除了6萬億化債，還有4萬億用於房地產和消費。但是，新聞發布會並未提及後者，這可能未達到市場預期。也因此，大概率周一開盤A股市場會因「不及預期」的走低。

其實，這裏的核心在於中央和市場所認為的「當務之急」是不同的。財政主要任務就是地方化債。

正如藍佛安所說，「當前一些地方隱性債務規大、利息負擔重，不僅存在『爆雷』風險，也消耗了地方可用財力。在這種情況下，實施這樣一次大規模置換措施，意味著化債工作思路根本轉變：一是從過去的應急處置向現在的主動化解轉變，二是從點狀式排雷向整體性除險轉變，三是從隱性債、法定債『雙軌』管理向全部債務規範透明管理轉變，四是從側重於防風險向防風險、促發展並重轉變。從政策效應看，能夠發揮『一石二鳥』作用」。從治理角度來看，工作思路出了根本性變化的時候，數字，還這麽重要嗎？

而在中央發布之前，太多外媒在帶市場的節奏，大摩、美銀，花旗無一遺漏。這些外媒一直敲著邊鼓，經常是半真半假。像這次，「6+4+2」這個數字能對上，但內容卻是大相徑庭。外媒渲染的12萬億都是增量措施。

市場狂熱的情緒，市場里的很多資金，自然是相信了外媒拔高的預期，那麽最終落地的結果出來，就變成不及預期。最關鍵是，市場的預期管理被外媒所引導干擾。因為市場提前按照外媒渲染的去炒作，才會讓本來挺好的一個利好消息，楞是變成了對市場利空。在如何做好預期管理這件事情上，還是有很長的路要走。

但是，也需要清醒的知道，外媒對預期管理的干擾，也只能是起到一時的混亂效果，並改變不了長期趨勢。好的預期管理，可以短暫把利空變成利好，但並不能把利空真正變成利好。壞的預期管理，雖然會短暫把利好變成利空，但也並不能把利好真正變成利空。這只對股市有短期影響，預期管理做得不好，會加劇金融市場短期暴漲暴跌。好的預期管理，是為了減少金融市場短期暴漲暴跌。但預期管理，改變不了股市的長期運行趨勢，只對短期走勢有影響。所以，需要做好預期管理，但也不要只看到預期管理，而忽視了事情本質。

A股投機屬性比較強，容易被市場預期影響，喜歡擅自提高預期而暴漲，又喜歡擅自失落而暴跌。但需要客觀了解到，這次的增量6萬億+存量4萬億，對於化解地方債壓力，是有很大幫助。這歸根結底來說，就是一件好事。當然，對於金融監管層來說，也需要重視預期管理，預期管理改變不了事實，但可以改變心態。而在金融市場和輿論里，心態很重要，因為心態會影響信心。而信心是現代金融和經濟體系的基石。