將輿論主導權拱手讓人，官方在怕什麼？

繼珠海惡性汽車撞人案後，內地接連又發生兩起持刀傷人案和一起駕車撞人案，官方也第一時間對這幾起事件進行了藍底白字式的通報。

在通報之外，亦有不少坊間傳言未得到官方證實或證偽。台灣中央社11月20日援引X平台賬號「羅翔」及「李老師不是你老師」披露，19日下午在廣州市荔灣區西華路一家棋牌室前向路人及警察揮刀，在對峙下，警員向這名揮刀老人開槍，現場傳出3下槍聲，過程中有路人以廣東話大喊「開槍啊」，老人疑似被擊斃。

老人一度持刀坐在地上。（影片截圖）

根據片段，案發地點是在廣州市荔灣區西華路的「爆棚棋牌室」前人行道上。香港01記者21日上午以預約訂位身份致電該棋牌室，負責人對該事件語焉不詳，當記者詢問是否存在安全問題時，該負責人表示「安全沒有問題」、「可以訂位」。

而在內地網絡平台，包括微博、抖音等，均無對此事的相關報道。內媒澎湃新聞20日以《廣州一老人持刀對峙民警伴隨響聲倒地，120到場》為題做了報道，但相關文章已經下架。香港01詢問澎湃新聞內部人士，對方表示不知道此事，「即使報了也不是首發，轉用其他來源」，該人士說。截止發稿前，廣州市公安部門並未就此事進行說明。

珠海事件發生後，為避免引發模仿傳導效應，官方對類似惡性事件進行調控式報道本無可厚非，香港01在《警惕社會心態失序迫在眉睫》一文中也做過分析，因為在訊息傳播如此便捷的今天，很容易將一件突發事件擴大化為一場重大社會危機，影響社會心理，反過來又加劇了危機的傳播和感受，並可能導致極端行為的傳染和模仿。更多時候，危機表現為強烈的群體心理感受，而不僅僅是事件本身的危害程度。

2024年11月11日，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件導致多人傷亡。這張路透社從社交媒體影片截取的圖片中可以看到，有多名傷者躺在地上。（Reuters）

調控歸調控，是否意味着就要因此因噎廢食，將輿論主導權拱手讓人？廣州老人當街揮刀被擊斃一事，不斷在X平台傳播，後因中央社跟進復又不斷有境外媒體跟進，在這樣的情況下，官方的默不作聲只會加劇各種傳言滿天飛，給民眾心理層面埋下不安全、不信任的種子。如此傳播一番之後，不管事件是否屬實，以及具體情況如何，已經不再重要，最初發布者完全主導了風向，圍觀者也寧信其有不信其無。

每一起事件的發生固然有其特定的背景，社會治理也是一項綜合系統工程，需要多方權衡考慮各種因素，但具體到每一起個案的應對和處理，還是應回歸到事件本身，化繁為簡，該怎麼辦就怎麼辦。比如廣州老人當街揮刀被擊斃一事，放在任何國家和社會，都不復雜。如果該事件屬實，官方就應該理直氣壯進行披露，而不用過度擔憂警察做的是否過激，對該事件的披露是否會引發連鎖反應等。換個角度看，警察這樣堅決的做法，或許也會對那些潛在的施暴者形成威懾。

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時下世界網路大會正在浙江烏鎮召開，雖然網路大會已經召開超過十屆，但如何把握網路時代的傳播規律對有關部門來說卻並沒有進步多少。國家主席習近平早在2013年的「8·19」講話中說過，「加快傳統媒體和新興媒體融合發展，充分運用新技術新應用創新媒體傳播方式，佔領訊息傳播制高點。」「在網絡這個戰場上，我們能否頂得住、打得贏，直接關係我國意識形態安全和政權安全。」「過不了網絡這一關，就過不了長期執政這一關。」

對公安部門和宣傳系統來說，在應對每一起類似「廣州老人當街揮刀」事件時，既要就事論事、實事求是，也要以網路思維來評估短期和長期影響。遮遮掩掩解決不了問題，在訊息革命的今天，只會起到反作用，類似的教訓已經足夠多了，不是嗎？