70後正部級官員已有三人：他們能更上一層樓嗎

自12月18日浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷升任浙江省代省長後，目前內地共有三位70後正部級官員。除了生於1970年1月的劉捷之外，另兩位分別是生於1970年9月的國家金融監督管理總局局長李雲澤和生於1970年11月的共青團中央書記處第一書記阿東。他們都是中國內地激烈的官員選拔競賽的70後暫時領先者，但他們最終能否更上一層樓乃至成為國家領導人，尚存在較大不確定性。

李雲澤1993年從天津大學畢業後，長期在中國建設銀行工作，從普通幹部逐漸升為中國建設銀行重慶市分行行長，2016年調任中國工商銀行副行長，2018年調任四川省副省長，後來成為四川省委常委和常務副省長，2022年當選中共二十屆中央候補委員，2023年5月出任新組建的國家金融監督管理總局首任局長。

李雲澤是一位典型的金融系統官員，長期在金融系統工作，如果未來仕途能更上一層樓，大概有兩個方向，一是憑藉在熟悉的金融系統的突出表現獲得更大的重用，二是調任地方省級黨政主要負責人，並在地方有突出表現之後再重新調回中央。

2018年3月13日，阿東在出席十三屆全國人大一次會議期間接受採訪。（新華社）

阿東是回族幹部，1997年從北京大學博士畢業後長期在國家海洋局工作，從普通幹部一步步升為國家海洋局政策法制與島嶼權益司司長，2016年調任海南省三沙市委副書記，2017年成為三沙市市長，2020年升任吉林省副省長，2021年出任吉林省委常委、宣傳部部長，2023年升任共青團中央書記處第一書記。依據慣例，共青團中央書記處第一書記若在未來更上一層樓，同樣有兩個方向，一是調任省長，經過歷練後成為省委書記，二是調任承擔更重要工作的中央部委負責人。

劉捷1992年從北京科技大學畢業後長期在湘潭鋼鐵公司（地方國企）工作，從普通技術員做起，2005年成為湘潭鋼鐵公司總經理，2008年轉任湖南省商務廳廳長，2011年調任江西省新余市市長，2013年任新余市委書記，2016年任江西省委常委、秘書長，2018年調任貴州省委常委、秘書長，2020年任貴州省委常委、組織部部長，2021年接替落馬的周江勇，出任杭州市委書記，打破近30年來杭州市委書記由浙江本省領導擔任的慣例，2022年成為中共二十屆中央候補委員，2023年以浙江省委副書記的身份兼任杭州市委書記，直到今次升任浙江省代省長。如果不出意外，他未來很可能成為省委書記，並有升任更重要職務的希望。

2024年12月18日，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷成為浙江省副省長、代省長。（微信公號@政事兒）

目前三位70後正部級官員雖都是70後官員中的暫時領先者，但都已經超過54歲。在內地政壇，正部級的退休年齡通常是65歲，一位正部級官員如果不能在65歲之前晉升，那麼大概率會到齡退休或轉任全國人大、全國政協。而一位正部級官員升任國家領導人的主要時間點，通常在全國黨代會和隔年的全國「兩會」。

對於目前三位70後正部級官員來說，2027年的中共二十一大、2028年的全國「兩會」與2032年的中共二十二大、2033年的全國「兩會」，是他們能否晉升的關鍵時間節點。如果能在相對較短的時間承擔更重要的工作或調任省委書記，那麼未來更上一層樓的希望自然更大。當然，年齡不是唯一因素，內地官員選拔競賽既激烈又漫長，暫時領先未必意味着能最終領先。

相信自目前三位70後正部級官員之後會有越來越多的70後脱穎而出，這是政治規律和自然規律使然。但究竟是哪些人能成為70後中的佼佼者，是哪些人在未來承擔治理國家的重責，目前還言之過早。現在能確定的是，無論是對於改革開放以來的中國現代化事業來說，還是為了化解人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，都在要求中國官員群體能湧現更多面向世界和人民、德才兼備、腳踏實地的人。